Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: Vì sao mua thiết bị y tế cao hơn hàng tỷ đồng?

(Ngày Nay) - Nhiều gói thầu mua thiết bị y tế của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM có giá trúng thầu cao hơn hàng tỷ đồng so với các bệnh viện khác mua, vì sao?

Giá cao hơn vì dùng 3D thay vì 2D?

Theo hồ sơ chúng tôi có được, ngày 19/2/2025, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký Quyết định số 335/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp hệ thống phẫu thuật nội soi (gồm 04 phần)”.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nam Trung trúng thầu với giá 34.509.000.000 đồng. Đáng chú ý, mặc dù gói thầu có phần/lô, nhưng chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nam Trung tham dự và trúng thầu cả 4 phần/lô. Một số hàng hóa trúng thầu cụ thể như bảng bên dưới:

Đối với danh mục hàng hóa thuộc Phần 1, các hàng hóa có STT 1 là Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D, 3D tổng quát có tính năng nhuộm huỳnh quang ICGvà STT 2 là Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát; hàng hóa thuộc Phần 2 có STT 1 là Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D, 3D tổng quát có tính năng nhuộm huỳnh quang ICG.

Vào tháng 8/2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã mua của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nam Trung 2 sản phẩm này, thông qua Gói thầu “Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi 2D có tính năng nhuộm huỳnh quang ICG và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát”. Với đơn giá trúng thầu của Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D có tính năng nhuộm huỳnh quang ICG là 4.047.000.000 đồng; đơn giá trúng thầu của Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát là 759.100.000 đồng.

Theo thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu và E-HSMT của cả 2 gói thầu, cả 2 loại hàng hóa này có yêu cầu tương đương nhau về cấu hình. Đối với Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát, số lượng của một số danh mục thuộc bộ dụng cụ này trong gói thầu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhiều hơn Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhưng lại có giá tương đương nhau.

Tuy nhiên, đối với Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D, 3D tổng quát có tính năng nhuộm huỳnh quang ICG, trong khi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mua với đơn giá 5.487.600.000 đồng, thì Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mua với đơn giá 4.047.000.000 đồng, dù có cùng cấu hình, mã hàng, mã ký hiệu, nhà sản xuất và cùng nhà thầu bán; như vậy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mua với đơn giá nhiều hơn 1.400.600.000 đồng .

Với đơn giá là 4.047.000.000 đồng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã mua 3 hệ thống phẫu thuật nội soi này với tổng số tiền là 12.143.400.000 đồng. Với đơn giá là 5.487.600.000 đồng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mua 3 hệ thống (Phần 1 là 2 hệ thống, Phần 2 là 1 hệ thống), nên tổng số tiền đã mua là 16.462.800.000 đồng. Như vậy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mua hệ thống phẫu thuật nội soi này với số tiền nhiều hơn 4.319.400.000 đồng.

Về việc mua với giá cao hơn hàng tỷ đồng này, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng đã mua hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, thay vì 2D như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Về bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đã tổ chức đấu thầu tuân thủ các quy định của pháp luật. Song, bệnh viện này không cho biết vì sao số lượng của một số danh mục thuộc bộ dụng cụ này ít hơn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng lại có giá tương đương nhau!

Giá cao hơn vì thời gian bảo hành dài hơn, có hợp lý?

Trước đó, ngày 25/11/2024, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký Quyết định 3658/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền và máy siêu âm lòng mạch (gồm 02 phần)”.

Đối với phần có mã PP2400168579 - Hệ thống chụp mạch xóa nền, Công ty TNHH Thiết bị Y tế IMED trúng thầu với giá 28.899.000.000 đồng.

Sản phẩm trúng thầu là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền Artis Q Ceiling, do hãng Siemens Healthcare GmbH (Đức, đời 2024 trở về sau) sản xuất.

Gần như cùng thời điểm trên, vào tháng 12/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai mua hệ thống này với giá 22.380.000.000 đồng, từ Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật, với cấu hình gần như tương đương.

Thậm chí, vào năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mua với giá 22.960.000.000 đồng (đời máy 2025) từ Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P.

Mặc dù mua máy đời mới hơn và mua với giá ít hơn Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM gần 6 tỷ đồng, nhưng đi sâu vào E-HSMT của cả 2 gói thầu, chúng tôi thấy rằng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ có yêu cầu cấu hình về phần cứng lẫn phần mềm nhiều hơn so với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Có thể thấy, cùng Hệ thống chụp mạch xóa nền Artis Q Ceiling, do hãng Siemens Healthcare GmbH (Đức) sản xuất. Các yêu cầu về số lượng, cấu hình phần cứng; gói, tính năng phần mềm tương đương nhau (nếu không muốn nói là các bệnh viện khác nhỉnh hơn). Nhưng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mua của Công ty TNHH thiết bị y tế IMED với giá 28.899.000.000 đồng (đời 2024), trong khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với giá 22.380.000.000 đồng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mua với giá 22.960.000.000 đồng (đời 2025).

Như vậy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mua Hệ thống chụp mạch xóa nền Artis Q Ceiling với giá cao hơn gần 6 tỷ đồng so với hai bệnh viện mà chúng tôi vừa đề cập ở trên.

Trả lời lí do vì sao mua với giá cao hơn gần 6 tỷ đồng so với bệnh viện khác, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết là “do có sự khác nhau về thời gian bảo hành”. Bệnh viện này cho biết thời gian bảo hành của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai là 18 tháng, của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là 12 tháng và của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là 84 tháng.

Trong Chương V của E-HSMT, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ yêu cầu thời gian bảo hành là ≥12 tháng. Còn trong phụ lục kèm quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian bảo hành là 84 tháng. Tuy nhiên, trong phần thông tin về hợp đồng, bệnh viện này không đề cập để thời gian bảo hành cũng như không đăng tải hợp đồng lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng cho biết thêm rằng “… giá dịch vụ bảo trì trọn gói (tương đương bảo hành) của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền được nhà thầu báo cho bệnh viện là 6.229.000.000 đồng/năm”.

Vậy, việc giải thích của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM có hợp lý? Bởi nếu đúng như những gì Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trả lời (giá cao vì khác thời gian bảo hành, giá bảo hành là 6.229.000.000 đồng/năm) thì tổng giá trị trúng thầu phải là… 60.334.000.000 đồng, chứ không không phải 28.899.000.000 đồng. Vì sao?

Giả sử gói thầu của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM có thời hạn bảo hành là 12 tháng, và có giá trúng thầu là 22.960.000.000 đồng như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã mua. Thì để cho đủ 84 tháng bảo hành, phải “mua thêm” 72 tháng, tương đương 6 năm bảo hành. Mà giá mỗi năm là 6.229.000.000 đồng, vị chi số tiền phải chi cho 6 năm là 37.374.000.000 đồng. Như vậy, tổng tiền để mua hệ thống này và bao gồm 84 tháng bảo hành sẽ là 60.334.000.000 đồng, nhiều hơn đến 37.374.000.000 so với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã mua trên thực tế.

Lúc này, thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, tại sao giá mà Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mua “chỉ có” 28.899.000.000 đồng, ít hơn đến 31.435.000.000 đồng so với sự tính toán ở trên? Phải chăng vì nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị Y tế IMED “hy sinh” lợi ích kinh tế đến hơn 30 tỷ đồng, hay vì lí do nào khác? Câu hỏi này, có lẽ cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều tra làm rõ!

Ngày 31/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án đối với gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi. Trước đó, vào ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã nhận hồ sơ vụ việc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong thực hiện hai gói thầu trên từ UBKT Tỉnh ủy Cà Mau chuyển sang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã phân công điều tra viên vào cuộc. Theo hồ sơ, ngày 12/8/2016, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm thiết bị y tế với tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị chiếm khoảng 34,8 tỷ đồng. Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA với giá trị hơn 35 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra làm rõ, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã thu thập thông tin và xác định hệ thống chụp mạch xóa nền và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị hơn 13,9 tỉ đồng. Điều đó có nghĩa là mức giá hệ thống chụp mạch xóa nền mà Công ty AIC trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cao hơn mức giá cơ quan chức năng đi thu thập thông tin gần 20 tỉ đồng. Hồ sơ vụ việc không thể hiện rõ cụ thể model hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã mua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bệnh viện này có mời thầu mua sắm dịch vụ sửa chữa, bảo trì, hóa chất,… dùng cho hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền có model là Artis Zee Ceiling, do hãng Siemens Healthcare GmbH sản xuất. Một vị chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị y tế cho biết dòng Artis Zee Ceiling có giá thấp hơn dòng Artis Q Ceiling (dòng mà Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) khoảng 5-6 tỷ đồng. Dữ liệu nhập khẩu mà chúng tôi có được, giá nhập khẩu của dòng Artis Q Ceiling nhiều hơn khoảng 100 - 120.000 USD so với dòng Artis Zee Ceiling.

