(Ngày Nay) - Chiều 29/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện thành phố Hà Nội; ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố cùng đại diện các mạng lưới không gian sáng tạo, đội ngũ sáng tạo tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026...

Tại chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chính thức ra mắt Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội và kích hoạt chuỗi hoạt động của mạng lưới trong giai đoạn mới với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Tập đoàn SOVICO. Bản đồ được xây dựng như một nền tảng số nhằm kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo; hỗ trợ cập nhật thông tin hoạt động, sự kiện và các chương trình sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống này, các không gian sáng tạo có thể chủ động đăng tải thông tin, quảng bá dự án, kết nối với cộng đồng và tham gia các hoạt động chung của mạng lưới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn SOVICO nhấn mạnh: Bản đồ số các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội không chỉ là một công cụ công nghệ, mà còn là một nhịp cầu kết nối các không gian sáng tạo đang hiện hữu khắp Thủ đô; kết nối những người làm sáng tạo với công chúng. Ban tổ chức kỳ vọng bản đồ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu sáng tạo của Hà Nội, tăng cường kết nối giữa các không gian sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên ngành và lan tỏa các giá trị văn hóa sáng tạo trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tham gia mạng lưới cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống bản đồ mạng lưới sáng tạo với phần thao tác trực tiếp trên nền tảng từ các đơn vị như SoA Music và Cool Vietnam.

Theo Ban tổ chức, những năm gần đây, mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động, từng bước phát huy hiệu quả trong đời sống văn hóa - xã hội. Nhiều mô hình sáng tạo đã góp phần kết nối văn hóa với du lịch, giáo dục, công nghệ số; tạo thêm nguồn lực xã hội hóa cho phát triển văn hóa, đồng thời thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các không gian sáng tạo cũng từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng giữa cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, doanh nghiệp văn hóa và công chúng; góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo đa dạng và giàu tiềm năng phát triển. Định hướng hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hoạt động kết nối giữa nghệ thuật, thiết kế, công nghệ, di sản và cộng đồng sáng tạo. Các hoạt động sẽ tập trung vào việc kích hoạt không gian di sản bằng hoạt động sáng tạo, tăng cường sự tham gia của cộng đồng sáng tạo trẻ, phát triển hoạt động thiết kế gắn với đời sống đô thị, kết nối các không gian sáng tạo thành chuỗi hoạt động liên kết trên toàn thành phố và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật.

Bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ lấy chủ đề gắn với kinh tế sáng tạo, với định hướng kết nối các nguồn lực thiết kế, nghệ sĩ, làng nghề và không gian sáng tạo của Thủ đô. Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ triển khai giai đoạn “kết nối và phát triển” với nhiều hoạt động như tổ chức Open Call tiếp nhận ý tưởng sáng tạo, triển khai các dự án thí điểm, hội thảo chuyên sâu, triển lãm cộng đồng và kết nối các làng nghề với nghệ sĩ, nhà thiết kế. Một trong những dự án trọng tâm là thí điểm mô hình “chợ sáng tạo” tại chợ Đồng Xuân. Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát thực tế và dự kiến công bố kết quả trong tháng 6 làm cơ sở để phát triển các ý tưởng triển khai trực tiếp tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội vào tháng 11 tới.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức chính thức mở đăng ký tham gia Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội năm 2026 đối với các không gian văn hóa - nghệ thuật, trung tâm sáng tạo, studio thiết kế, thư viện, gallery, workshop nghệ thuật, tổ chức giáo dục sáng tạo và các nhóm cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, hồ sơ đăng ký được tiếp nhận trực tuyến, đợt 1 trước ngày 30/6/2026 và đợt 2 trước ngày 30/9/2026. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, đánh giá và kết nối các đơn vị phù hợp tham gia mạng lưới theo Bộ tiêu chí Không gian văn hóa sáng tạo của thành phố Hà Nội.