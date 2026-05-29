Kỳ Mộng Dân Gian: Khi truyện cổ Việt bước ra từ miền ánh sáng

(Ngày Nay) - Từ ngày 1 - 7/06, sự kiện chính của dự án Kỳ Mộng Dân Gian sẽ chính thức diễn ra tại X Space Immersive, Vincom Mega Mall Royal City. Thông qua công nghệ ánh sáng led mapping, chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả một cách tiếp cận mới mẻ với kho tàng truyện dân gian Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian quen thuộc, Kỳ Mộng Dân Gian được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ. Dự án do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với mong muốn đưa truyện dân gian Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là trẻ em và người trẻ, thông qua những hình thức tiếp cận mới mẻ, sáng tạo và giàu tính tương tác.

Tại sự kiện chính của Kỳ Mộng Dân Gian, với không gian immersive sử dụng phòng mapping, các câu chuyện dân gian sẽ được tái hiện bằng hình ảnh chuyển động, hiệu ứng ánh sáng và thiết kế thị giác bao trùm. Người xem không chỉ theo dõi câu chuyện, mà còn có cơ hội bước vào một không gian được sắp đặt riêng, nơi những biểu tượng quen thuộc của văn hóa dân gian được làm mới bằng công nghệ hiện đại.

Ảnh 1. Vé tham dự “Trải nghiệm không gian ánh sáng Kỳ Mộng Dân Gian” đã chính thức mở bán, mở ra cơ hội để khán giả bước vào thế giới truyện cổ Việt qua không gian immersive.

Hành trình trải nghiệm này được xây dựng xoay quanh 04 câu chuyện dân gian Việt Nam gồm: Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Truyền thuyết Thánh Gióng và Sự tích quả dưa hấu. Đây đều là những câu chuyện đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, chứa đựng trong đó các lớp nghĩa về cội nguồn, lòng dũng cảm, khát vọng chinh phục và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Đánh giá về nhóm truyện được dự án tái hiện, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - cố vấn chuyên môn nội dung cho rằng đây là những tích truyện tiêu biểu của văn hóa dân gian Việt Nam, vừa mang màu sắc kỳ ảo, vừa phản ánh lịch sử, phong tục và đời sống tinh thần của người Việt: “Những truyền thuyết, sự tích này góp phần lưu giữ cội nguồn, ca ngợi tinh thần vượt khó và các giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Khi đặt trong không gian ánh sáng, điều quan trọng là vẫn giữ được tinh thần cốt lõi để khán giả hôm nay tiếp cận văn hóa dân gian gần gũi hơn”.

Bên cạnh phần trình chiếu ánh sáng, sự kiện còn kết nối với những sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi từ chuỗi hoạt động đồng hành trước đó. Các bức tranh được thực hiện bởi học viên nhỏ tuổi sẽ xuất hiện trong sự kiện chính, góp phần tạo nên một điểm nối thú vị giữa truyện cổ, mỹ thuật và trí tưởng tượng của thế hệ hôm nay. Nhờ đó, các câu chuyện dân gian không chỉ được tái hiện bởi công nghệ, mà còn được tiếp tục kể lại qua góc nhìn sáng tạo của trẻ em.

Ở góc độ thiết kế hình ảnh, việc đưa truyện dân gian vào không gian ánh sáng đòi hỏi sự cân bằng giữa tính sáng tạo và tinh thần nguyên bản. Đồng hành cùng dự án trong vai trò cố vấn hình ảnh, Muối Mè Studio cho rằng quá trình thiết kế không thể chỉ dừng lại ở việc “lấy hình ảnh để minh họa”, mà cần hiểu đúng tinh thần của chất liệu dân gian. Đại diện đơn vị chia sẻ: “Mỗi hình tượng, mỗi chi tiết trong truyện dân gian đều gắn với bối cảnh văn hóa, niềm tin và cảm xúc rất riêng của người Việt. Vì vậy khi cố vấn, điều quan trọng là vừa giữ được cái hồn nguyên bản, vừa chọn cách kể phù hợp với ngôn ngữ thị giác hiện đại”.

Ảnh 4. Muối Mè Studio là studio sáng tạo nghệ thuật độc lập, từng tham gia nhiều dự án lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam.

Không chỉ kể lại những câu chuyện đã quen, Kỳ Mộng Dân Gian mở ra một cách nhìn mới về văn hóa dân gian: gần gũi hơn, sống động hơn và có khả năng chạm đến cảm xúc của công chúng. Đây cũng là lời nhắc rằng những giá trị truyền thống vẫn luôn có thể tiếp tục được kể, được nhìn thấy và được yêu thương bằng những hình thức mới mẻ.