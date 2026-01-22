Giao thẩm quyền tuyển dụng giáo viên cho giám đốc Sở Giáo dục

(Ngày Nay) - Theo thông tư vừa được ban hành, giám đốc sở giáo dục và đào tạo có quyền tuyển dụng nhà giáo trong trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung học nghề công lập.
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo.

Theo đó, Thông tư quy định giám đốc sở giáo dục và đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay điều này thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Thông tư mới ban hành cũng quy định hiệu trưởng trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục khác (trừ các cơ sở giáo dục quy định tại Điều 3 Thông tư) thuộc thẩm quyền quản lí của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư quy định, đối với các trường hợp đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/1/2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 20/1/2026. Đây là căn cứ để các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Nhà giáo.

