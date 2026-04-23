Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ nghi lễ truyền thống trong đời sống đương đại

Tham gia đoàn rước kiệu năm nay có 5 xã, phường ven Khu di tích rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến về Đền Hùng, gồm: xã Hát Môn (thành phố Hà Nội), phường Vân Phú, xã Hy Cương, Lâm Thao và Xuân Lũng.

Đội hình rước kiệu được tổ chức chặt chẽ, theo đúng trình tự truyền thống. Đi đầu là đội múa lân sư, tiếp đến là đoàn rước Quốc kỳ, cờ hội; đội chiêng, trống; đội bát âm, múa sinh tiền; đội rước cờ thần; đội rước bát bửu, tàn, lọng; kiệu bát cống; chủ tế, quan viên và đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân. Lễ vật dâng cúng gồm hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương - những biểu tượng mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lễ rước kiệu bắt đầu từ cổng lớn Khu di tích, đi qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại cổng chính để thực hiện nghi thức vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ tự các Vua Hùng. Tại đây, các đội múa lân, sư tử biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách, tạo không khí trang nghiêm nhưng sinh động.

Sau đó, đoàn rước tiếp tục di chuyển về khu vực ngã 5 Đền Giếng, dưới chân bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong. Đây là điểm dừng chân quan trọng, kết nối giá trị truyền thống với lịch sử hiện đại, góp phần tăng tính giáo dục và ý nghĩa của nghi lễ.

Năm nay, xã Lâm Thao lựa chọn lực lượng tham gia từ Khu 3 và Khu 7 (thuộc thị trấn Hùng Sơn cũ), bảo đảm tiêu chí về số lượng, chất lượng và sự am hiểu nghi lễ. Bà Nguyễn Thị Hương Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao cho biết, địa phương không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức lễ rước kiệu mà còn mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc. Trong đó, việc huy động đông đảo nhân dân tham gia còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn di sản.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn, thu hút đông đảo nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Trong chuỗi hoạt động đó, lễ rước kiệu của các địa phương vùng khu vực Đền Hùng luôn là điểm nhấn, mang đậm bản sắc truyền thống. Đáng chú ý, lễ rước kiệu còn là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, được duy trì qua nhiều thế hệ. Qua đó, các giá trị văn hóa, lịch sử được truyền tải một cách trực quan, sinh động tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.