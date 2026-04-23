Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ nghi lễ truyền thống trong đời sống đương đại

(Ngày Nay) - Sáng 23/4 (tức ngày mùng 7/3 Âm lịch), 5 xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện nghi lễ truyền thống rước kiệu về Đền Hùng.
Tham gia đoàn rước kiệu năm nay có 5 xã, phường ven Khu di tích rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến về Đền Hùng, gồm: xã Hát Môn (thành phố Hà Nội), phường Vân Phú, xã Hy Cương, Lâm Thao và Xuân Lũng.

Đội hình rước kiệu được tổ chức chặt chẽ, theo đúng trình tự truyền thống. Đi đầu là đội múa lân sư, tiếp đến là đoàn rước Quốc kỳ, cờ hội; đội chiêng, trống; đội bát âm, múa sinh tiền; đội rước cờ thần; đội rước bát bửu, tàn, lọng; kiệu bát cống; chủ tế, quan viên và đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân. Lễ vật dâng cúng gồm hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương - những biểu tượng mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lễ rước kiệu bắt đầu từ cổng lớn Khu di tích, đi qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại cổng chính để thực hiện nghi thức vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ tự các Vua Hùng. Tại đây, các đội múa lân, sư tử biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách, tạo không khí trang nghiêm nhưng sinh động.

Sau đó, đoàn rước tiếp tục di chuyển về khu vực ngã 5 Đền Giếng, dưới chân bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong. Đây là điểm dừng chân quan trọng, kết nối giá trị truyền thống với lịch sử hiện đại, góp phần tăng tính giáo dục và ý nghĩa của nghi lễ.

Năm nay, xã Lâm Thao lựa chọn lực lượng tham gia từ Khu 3 và Khu 7 (thuộc thị trấn Hùng Sơn cũ), bảo đảm tiêu chí về số lượng, chất lượng và sự am hiểu nghi lễ. Bà Nguyễn Thị Hương Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao cho biết, địa phương không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức lễ rước kiệu mà còn mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc. Trong đó, việc huy động đông đảo nhân dân tham gia còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn di sản.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn, thu hút đông đảo nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Trong chuỗi hoạt động đó, lễ rước kiệu của các địa phương vùng khu vực Đền Hùng luôn là điểm nhấn, mang đậm bản sắc truyền thống. Đáng chú ý, lễ rước kiệu còn là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, được duy trì qua nhiều thế hệ. Qua đó, các giá trị văn hóa, lịch sử được truyền tải một cách trực quan, sinh động tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.
Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án "Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện" đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện "Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn"