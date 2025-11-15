Hà Lê “se sợi chỉ” cảm xúc, kết nối hàng nghìn trái tim tại Đêm nhạc Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương

(Ngày Nay) - Tối 14/11, sân khấu Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chào đón sự xuất hiện của Rapper Hà Lê trong đêm nhạc hội Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương . Đây là món quà đặc biệt và cũng là lời chào nồng nhiệt mà Khoa Xây dựng Đảng dành tặng các tân sinh viên Khóa 45.

Đêm nhạc hội Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương là dấu ấn khép lại chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên K45 của Khoa Xây dựng Đảng. Đúng như tên gọi, đêm nhạc là “khúc cao trào rực rỡ” và sự xuất hiện của rapper Hà Lê chính là tâm điểm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho các “tân chiến sĩ”.

Với bản hit mở màn “Diễm Xưa”, anh tài Hà Lê đưa hàng nghìn khán giả có mặt tại hội trường lớn bước vào một thế giới âm nhạc đầy hoài niệm. Ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn quen thuộc với những giai điệu trữ tình, nay được khoác lên một tấm áo mới qua bản phối mang âm hưởng R&B hiện đại.

Nếu “Diễm Xưa” đưa khán giả vào một miền ký ức sâu lắng thì với loạt hit “I Will Call It Love” và “Khiến Nó Ngầu”, Hà Lê đã khuấy động sân khấu, để lại trong lòng người hâm mộ những khoảnh khắc âm nhạc tự do và đầy phóng khoáng. Không còn là chàng nghệ sĩ trữ tình, anh dẫn dắt cảm xúc của cả hội trường qua một hành trình âm nhạc đầy bất ngờ. Từ giai điệu ballad ngọt ngào, bay bổng của “I Will Call It Love” đến những “vần flow” rap mạnh mẽ trong “Khiến Nó Ngầu”, “phù thủy âm nhạc” Hà Lê thành công chinh phục trái tim khán giả ở bất kỳ thể loại âm nhạc nào anh mang tới.

Hòa mình vào không khí sôi động, bạn Vũ Huy Bình - sinh viên lớp Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K45A2 hào hứng chia sẻ: “Mình vô cùng hào hứng khi được tham gia đêm Đại nhạc hội Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương và đón xem các tiết mục đặc sắc của nghệ sĩ Hà Lê. Mình ấn tượng nhất với ca khúc “Diễm xưa” và “I Will Call It Love”. Cùng với lời gửi gắm của “idol”, mình hy vọng bản thân sẽ có những năm tháng thật rực rỡ tại nơi đây”.

Khép lại phần trình diễn đầy ấn tượng của mình, Hà Lê gửi tặng khán giả ca khúc “Người Việt”. Như một lời nhắn gửi đến các tân sinh viên, nam rapper chia sẻ: “Mình rất hân hạnh khi được góp mặt trong chương trình hôm nay. Mình mong rằng các bạn sinh viên sẽ luôn giữ vững tinh thần sáng tạo và có thật nhiều năng lượng để học tập”.

Hành trình của Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương chính thức khép lại. Đêm nhạc hội vừa qua chính là “nút dệt” cuối cùng, hoàn thiện một ký ức khởi đầu rực rỡ dành tặng các tân sinh viên. Đây cũng là lời chúc mà Ban Tổ chức gửi đến các “tân chiến sĩ” K45, mong rằng các bạn sẽ có bốn năm thanh xuân đáng nhớ dưới mái nhà chung Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.