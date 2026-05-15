TP HCM: Giảm áp lực thi tuyển vào lớp 10 công lập

(Ngày Nay) - Năm học này, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 169.602 học sinh đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt 99,81% trong tổng số học sinh đang học lớp 9.

Ngày 14/5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngành giáo dục thành phố đang xây dựng chiến lược và các nội dung để từ năm sau một số khu vực có thể thực hiện xét tuyển lớp 10 công lập thay cho thi tuyển.

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục ban hành các quy định để thực hiện chủ trương phổ cập Trung học Phổ thông theo định hướng của Trung ương.

Thực hiện các mục tiêu này, thành phố đang tăng tốc thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.

Sở cũng rà soát hơn 100 dự án khác để có thêm chỗ học, đáp ứng chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Thành phố đang chuẩn bị các điều kiện, nội dung liên quan để hình thành các trường Trung học nghề nhằm đáp ứng nhu cầu vừa học văn hóa, vừa học nghề của học sinh.

Khi đủ điều kiện về trường lớp thì học sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn sau trung học cơ sở, giảm áp lực thi cử.

Trong số này, có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027; hơn 17.800 học sinh không đăng ký dự thi lớp 10 công lập mà chủ động lựa chọn các hướng đi khác như học trường tư thục, trường quốc tế hoặc giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Theo kế hoạch, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi, với 5.914 phòng thi; gần 17.800 cán bộ coi thi được huy động phục vụ kỳ thi.

Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550, tương đương khoảng 70% số học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn, khoảng 78% trên tổng số học sinh đăng ký dự thi.

Trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng mạnh (hơn 42.700 em so với năm trước), để duy trì tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa để tăng khả năng tiếp nhận của các trường trung học phổ thông công lập.

Bởi nếu theo chuẩn sỹ số thì các trường trung học phổ thông công lập chỉ đáp ứng chỗ học cho khoảng 61% học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Khoảng 50.000 học sinh không vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ lựa chọn các hướng học khác như hệ thống giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc trung học phổ thông tư thục với khoảng 60.000 chỗ học.