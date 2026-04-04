Hà Nội hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

(Ngày Nay) - Ngày 4/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) năm 2026, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.000 người cao tuổi tại phường Việt Hưng.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe” trong cộng đồng dân cư.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đã thống nhất lựa chọn ngày 7/4 hàng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân, qua đó khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây không chỉ là dấu mốc mang ý nghĩa chính sách, mà còn là dịp để mỗi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chủ động gìn giữ và bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là dịp để phát động phong trào hành động sâu rộng trong toàn xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Chỉ rõ những thách thức như mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng bệnh không lây nhiễm, tốc độ già hóa dân số nhanh, nguy cơ dịch bệnh mới nổi, yêu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng dịch vụ y tế..., Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân không nên chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, mà phải trở thành một phong trào hành động thực chất, lan tỏa sâu rộng, có tác động lâu dài, bền vững.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, Sở xác định Ngày Sức khỏe toàn dân không chỉ là hoạt động phong trào mang tính thời điểm, mà là đợt cao điểm chiến lược nhằm thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe, thay đổi tư duy y tế: Chuyển từ chữa bệnh sang chủ động bảo vệ sức khỏe, hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân Thủ đô.

Ngành Y tế Hà Nội sẽ tập trung triển khai 3 giải pháp trọng tâm, gồm: Dịch chuyển trọng tâm về y tế cơ sở với mục tiêu là để người dân tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, gần nhất và thiết thực nhất với nhu cầu địa bàn; Đột phá bằng công nghệ số, lấy hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử làm hạt nhân, quản lý sức khỏe liên tục, xuyên suốt vòng đời, giúp cá nhân hóa việc chăm sóc và tối ưu hóa hệ thống y tế thông minh; Xây dựng hệ sinh thái sức khỏe cộng đồng, phối hợp liên ngành để gắn Ngày Sức khỏe toàn dân với các chương trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Sau nghi thức phát động Ngày Sức khỏe toàn dân của thành phố Hà Nội, các đại biểu đã cùng tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng. Tại 5 địa điểm khám trên địa bàn phường Việt Hưng, các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đình, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người cao tuổi.

Sau khi được thăm khám tại điểm khám đặt tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội), bà Đoàn Thị Yên (tổ dân phố 19, phường Việt Hưng) phấn khởi cho biết, bà không chỉ được khám bệnh mà còn được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe thường xuyên, từ lựa chọn phương pháp tập thể dục đến chế độ dinh dưỡng qua các bữa ăn phù hợp với thể trạng bản thân.

Ông Nguyễn Ngọc Hải (tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng) cũng bày tỏ niềm vui khi được mời tới khám sức khỏe miễn phí, đồng thời cho biết, ông sẽ tiếp tục cùng với các thành viên hội người cao tuổi phường rèn luyện sức khỏe cũng như vận động gia đình, con, cháu cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao để phòng tránh bệnh tật.

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Sức khỏe toàn dân và các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe cho người dân, bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang Đoàn Văn Phúc cho rằng, tư tưởng phòng bệnh từ gốc rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người dân ban đầu. Đây cũng là quan điểm của Bệnh viện trong việc phối hợp với các đơn vị y tế cơ sở, đảm bảo người dân hiểu được bản thân và có phương pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn xác định công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Ngành Y tế Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống y tế được củng cố đồng bộ với 125 bệnh viện, trong đó có 35 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành, 42 bệnh viện công lập thuộc thành phố, 48 bệnh viện ngoài công lập; 45 cơ sở trợ giúp xã hội; 126 trạm y tế xã, phường; năng lực khám chữa bệnh được nâng cao với hơn 7,7 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm, trong đó trên 4,7 triệu lượt khám bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt trên 95% dân số, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%; công tác y tế dự phòng được tăng cường, duy trì hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng với 100% chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra; không để xảy ra các vụ lây lan dịch bệnh lớn trên địa bàn.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong y tế đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã kết nối dữ liệu với cơ quan bảo hiểm, hơn 12,3 triệu hồ sơ khám chữa bệnh được liên thông, trên 3,1 triệu người dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn...