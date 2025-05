"Hà Nội ơi", một cuốn sách đặc biệt và đầy cảm xúc

Phạm Hải Anh là tác giả của 5 tập truyện ngắn đã xuất bản ở Việt Nam và hải ngoại, được biết đến rộng rãi vào những năm 2000. Hà Nội xuyên suốt trong tác phẩm của Phạm Hải Anh đẹp, tinh tế, như một mối tình thầm lặng, nhiều cảm xúc của người con xa nhà. Cuốn sách "Hà Nội ơi" kết hợp góc nhìn của ba thế hệ nhiếp ảnh gia từ những năm 80 đến nay.

William E. Crawford yêu thời gian ở Hà Nội. Kiến trúc cổ, những con phố nhỏ làm nên nét quyến rũ của thủ đô. Đứng ở một khoảng cách xa, ông hòa nhập người dân vào bối cảnh này. Những hình ảnh của ông trong sách được lấy từ cuốn sách "Hanoi Streets 1985-2015. In the Years of Forgetting" là một minh chứng sâu sắc về Hà Nội thời đó.

Hữu Bảo tỉ mỉ và chính xác trong cách đóng khung những bức ảnh. Ông không ngần ngại đưa chất thơ vào những bức ảnh của mình một cách tinh tế. Những màu sắc phai nhạt và màu xám tinh tế của những bức ảnh đen trắng của ông đưa chúng ta đến một Hà Nội của quá khứ mà nhiều người nhớ đến với sự trìu mến.

Từ năm 1987, Nicolas Cornet đã sáng tác rất gần với những người trên phố. Ông đã xuất bản một số cuốn sách và, đối với cuốn sách này, ông đã hoàn thành tác phẩm của mình bằng một loạt hình ảnh rất gần đây để minh họa cho các từ khóa liên quan đến việc gợi lên những cảm giác và cảm xúc rất hiện hữu ở Hà Nội.

Hoài Linh xử lý nhiếp ảnh một cách tinh tế. Ông chụp ảnh mọi người với sự tôn trọng, dù họ là dân quê hay dân thành thị, và bất kể tuổi tác. Ông kể cho chúng ta những câu chuyện nhỏ bằng đen trắng, những câu chuyện rất đời thường, bên bờ sông hay trong khu phố cổ, gần gũi với hơi thở của mọi người.

Lê Anh Dũng có mối quan hệ mâu thuẫn với nhiếp ảnh. Ông sử dụng nó hàng ngày như một phần công việc báo chí của mình tại VietnamNet. Nhưng những hình ảnh trong cuốn sách của ông lại có một chiều hướng khác. Ông đưa chúng ta ra khỏi lãnh địa của tin tức và mời chúng ta vào một thế giới hơi không thực, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của Hà Nội.

Trong tác phẩm của mình, người xem có thể cảm nhận được rằng Đông Hiếu đã khám phá Hà Nội. Ngày hay đêm, bên hồ, ở những khoảng cách khác nhau, ông mời chúng ta đến với cuộc dạo chơi nguyên bản và tinh tế quanh Hà Nội.

Những hình ảnh của Lê Xuân Phong trong sách phần lớn được lấy từ chính tác phẩm của ông. Chúng mang một nét đương đại. Cái nhìn của ông cũng mang tính tạo hình; ông xử lý thẩm mỹ. Hà Nội của ông vừa mang tính cá nhân hơn, vừa mang tính phổ quát hơn.

Ngô Lâm Thanh là một vị khách bất ngờ trong cuốn sách này. Ông không kiếm sống bằng nhiếp ảnh, nhưng ông thực hành nó một cách cần cù, với sự tò mò, với sự nhẹ nhàng. Đó là tầm nhìn chiết trung, chất lượng cao mà chúng ta theo dõi, từ bìa sách đến các trang bên trong. Rất chú ý đến ánh sáng, màu sắc của ông mang đến cho cuốn sách một hình thức vui tươi phù hợp với cảm xúc mà chúng ta đôi khi trải nghiệm trên đường phố thủ đô.

Vũ Khôi Nguyên tập trung vào những hình ảnh liên quan đến đặc sản ẩm thực của Hà Nội. Ông kích thích sự thèm ăn của người xem và mời chúng ta đến những chiếc bàn lớn nhỏ trước những món ăn làm thỏa mãn vị giác. Ở Hà Nội, nhiều người thích các món ăn đặc sản, và tác phẩm của Vũ Khôi Nguyên cũng truyền tải cảm giác chia sẻ và vui vẻ vốn rất đặc trưng của cuộc sống Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt sách: