Hà Nội phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên Quốc lộ 3

(Ngày Nay) - Sở Xây dựng thành phố đã có thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng, thời gian thực hiện từ ngày 10/10/2025 cho đến khi hết ngập.

Trước tình trạng nhiều đoạn trên Quốc lộ 3 (thuộc địa phận Hà Nội) bị ngập sâu, có nơi gần 1 mét, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng phải triển khai phân luồng khẩn cấp.

Cụ thể, các vị trí ngập úng, không đảm bảo giao thông an toàn cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 3, địa phận thành phố Hà Nội: Tại các khu vực Km28+00 và Km19+00 bị ngập sâu, phương án phân luồng giao thông từ xa, các phương tiện di chuyển như sau: từ Hà Nội đi Thái Nguyên đi theo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua nút giao Bắc Phú, cầu Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Thái Nguyên (xe tải, xe gầm cao, hạn chế xe con) hoặc Nút giao Quốc lộ 18, Bắc Ninh, cầu vượt Chờ, cầu Đông Xuyên, Hiệp Hòa.

Phân luồng giao thông tại chỗ đi Thái Nguyên, từ Quốc lộ 3 tại Km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi, rẽ trái đường Núi Đôi-Bắc Phú đến nút giao Bắc Phú với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đi Thái Nguyên; từ Quốc lộ 3 đến Km19+750 (nút giao Mai Nội-Quốc lộ18), Quốc lộ 18 đi đến nút giao cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên đi vào cao tốc lên Thái Nguyên.

Phương án phân luồng đi Bắc Ninh từ Quốc lộ 3 đến Km3+630 rẽ phải vào Dục Tú đi Vân Hà, Cổ Châu đi Bắc Ninh; từ Quốc lộ 3 Km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi, rẽ trái đường Núi Đôi-Bắc Phú đến nút giao Bắc Phú, cầu Xuân Cẩm, sang Bắc Ninh; từ Quốc lộ 3 đến Km19+750 (nút giao Mai Nội - Quốc lộ 18), Quốc lộ 18 đi sang Yên Phong, Bắc Ninh. Trường hợp đi Bắc Ninh, các phương tiện có thể di chuyển qua Dục Tú-Vân Hà-Cổ Châu hoặc đi theo tuyến Quốc lộ 18 sang Yên Phong.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên thông báo nội dung phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên tuyến đường thuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua các khu vực bị ngập úng, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường địa phương; Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội thông báo nội dung phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên tuyến đường thuộc địa phận các xã sở tại trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua các khu vực bị ngập úng; Ủy ban Nhân dân các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Trung Giã bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra...

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng...