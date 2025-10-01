Tổng Bí thư: Đổi mới sáng tạo cần được lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội

Yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (Ngày Nay) - Hồi 10 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Văn nghệ sĩ TPHCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi (Ngày Nay) - Ngày 1/10, UB MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào chịu thiệt hại do bão Bualoi (Ngày Nay) - Sáng 1/10/2025, Tập đoàn Vingroup cho biết đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì phản ứng chậm và thụ động của ngành giáo dục (Ngày Nay) - Chiều 30/9, khi cơn bão số 10 đã di chuyển sang Thượng Lào và trở thành áp thấp nhiệt đới, Thủ đô đã chìm trong biển nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có văn bản chỉ đạo các trường ứng phó.

Khám phá sự khác biệt giữa mâm cỗ Trung Thu xưa và nay (Ngày Nay) - Nếu như ngày xưa, mâm cỗ mang dáng vẻ giản dị với những hạt bưởi thơm, cốm ngào ngạt thì ngày nay, nó lại được chăm chút cầu kỳ hơn với sự xuất hiện của bánh nướng, bánh dẻo được bày biện tinh tế.

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau 6 năm (Ngày Nay) - Nước Mỹ đã rơi vào một giai đoạn bất ổn mới sau khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận ngân sách trước thời hạn chót ngày 1/10, khiến Chính phủ phải đóng cửa và hàng loạt chương trình, dịch vụ bị ngưng trệ.

Não bộ cũng "chạy" bằng chất béo (Ngày Nay) - Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học tin rằng não người chỉ hoạt động nhờ vào đường (glucose). Nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Queensland, Australia, đã mở ra phát hiện mới là chất béo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho não bộ.

Điều gì đang kìm hãm nỗ lực phòng thủ của châu Âu? (Ngày Nay) - Chi tiêu quốc phòng kỷ lục không đủ nếu châu Âu không khắc phục tình trạng phân mảnh. Sự thiếu phối hợp và tiêu chuẩn hóa có thể khiến hàng trăm tỷ euro bị lãng phí, suy yếu khả năng phòng thủ chung.

Hà Nội còn hàng chục điểm ngập do mực nước các sông, hồ vẫn ở ngưỡng cao (Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm ngập úng trên nhiều tuyến phố nội đô khiến việc đi lại, di chuyển của người dân gặp khó khăn.