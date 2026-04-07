Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 275 trường hợp mắc tay chân miệng tại 96 phường, xã; trong đó các đơn vị: Hà Đông, Đại Thanh, Chương Mỹ, Chuyên Mỹ, Hát Môn... có số ca mắc tăng so với tuần trước đó. Hiện toàn thành phố có 5 ổ dịch tay chân miệng đang hoạt động.

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.591 trường hợp mắc tay chân miệng, chưa có ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 có 785 trường hợp mắc), có 126 phường, xã ghi nhận ca bệnh với 26 ổ dịch.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 14 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 12 phường, xã, tăng 7 trường hợp so với tuần trước đó. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 195 trường hợp tại 74 xã phường, không có ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 là 205 trường hợp).

Hà Nội có thêm 11 trường hợp mắc sởi tại 10 phường, xã; cộng dồn năm 2026, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Về dịch COVID-19, trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận thêm 5 ca mắc, tại 5 phường, xã.

Theo đó, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các địa bàn Chuyên Mỹ, Dân Hòa, Thanh Oai, Bình Minh, Phú Lương, Từ Liêm, Tây Tựu.

Thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch. Giám sát ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại các đơn vị: Dân Hòa, Bồ Đề, Khương Đình, Mỹ Đức, Tây Hồ, Thanh Oai, Ô Chợ Dừa, Phú Xuyên.

Các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến và tại cộng đồng; tập trung giám sát phát hiện và xử lý các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn; đồng thời triển khai vệ sinh khử khuẩn lớp học, đồ chơi...tại các trường học để phòng, chống dịch.

Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đồng thời, tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.