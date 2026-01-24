Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung từ 25/1

(Ngày Nay) - Theo nội dung thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông sẽ cấm ôtô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh giao với ngõ 64 Cổ Linh theo hướng Cổ Linh-cầu Chương Dương.

Ngày 24/1, nhằm phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên (Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội thông báo sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh và nút giao Đàm Quang Trung-Cổ Linh từ ngày 25/1.

Thời hạn cho đến khi có thông báo thay thế.

Theo nội dung thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông sẽ cấm ôtô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh giao với ngõ 64 Cổ Linh theo hướng Cổ Linh-cầu Chương Dương.

Các phương tiện có nhu cầu sẽ quay đầu tại ngã ba Cổ Linh giao với phố Trần Đăng Khoa để đi về đường Vành đai 2.

Các đơn vị liên quan bổ sung cắm biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện có nhu cầu đi trung tâm thành phố đi theo hướng Quốc lộ 5-cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5-cầu Chương Dương; Bổ sung biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện từ Trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Đông đi theo hướng đê Nguyễn Khoái-cầu Thanh Trì.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cũng tổ chức giao thông cho các phương tiện có nhu cầu rẽ phải liên tục tại nút giao Cổ Linh sau khi xén vỉa hè mở rộng mặt đường từ 3 đến 4 làn xe, bề rộng mặt đường trung bình sau mở rộng từ 10,5-14m (bề rộng trung bình tăng thêm so với trước khi xén từ 3,5-5m).

Đặc biệt để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn... theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thống nhất vị trí cắm biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện có nhu cầu đi trung tâm thành phố đi theo hướng Quốc lộ 5-cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5-cầu Chương Dương và biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện từ trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Đông đi hướng đê Nguyễn Khoái-cầu Thanh Trì.

Song song, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải (Sở Xây dựng Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Long Biên tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.