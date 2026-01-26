Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng để phát triển trong giai đoạn mới

(Ngày Nay) - Các nội dung điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp Thành phố, nhằm đảm bảo nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế...

Chiều 25/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị chuyên đề thông qua nhiều nội dung quan trọng để phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng, cấp thiết của Thành phố, gồm: Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp Thành phố, nhằm đảm bảo nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế; Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Hội nghị thông qua chủ trương đầu tư một số dự án triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, bao gồm Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT); Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Từ các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị chuyên đề.

Các nội dung trình, xem xét và thông qua tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội là những nội dung trọng tâm, cấp bách, liên quan trực tiếp đến việc triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược của Thành phố trong cả nhiệm kỳ 2026-2030 và xa hơn; thúc đẩy đầu tư công và tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn, đề xuất mạch lạc và mang tính khả thi cao, đặc biệt là từ các đại biểu đứng đầu các địa phương có dự án đi qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc nhanh chóng triển khai các nội dung được thông qua là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời, triển khai ngay tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Đồng bộ với quá trình xây dựng bộ ba trụ cột "Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới," gắn với việc xác lập mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong kỷ nguyên mới, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện hồ sơ; rà soát các nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức để triển khai lâu dài theo quy hoạch tổng thể.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, việc triển khai phải đồng bộ giữa kế hoạch thực hiện với công tác truyền thông, vận động để người dân và doanh nghiệp, xã hội đồng hành với mục tiêu văn hiến, văn minh và hiện đại.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát ngay từ đầu đối với các nội dung, dự án vừa thông qua, nhằm kịp thời nhận diện và tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh những công việc trọng tâm cấp thiết này đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cần phải thống nhất, khẩn trương, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, không bỏ lỡ thời cơ...

Đúng như căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô: "Mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới, tất cả để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và tạo ra những chuyển biến đột phá ngay trong năm 2026".