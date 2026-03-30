Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 và các ổ dịch tay chân miệng

(Ngày Nay) - Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã trong tuần qua. Đồng thời ghi nhận thêm 233 ca bệnh và 2 ổ dịch tay chân miệng trong trường học.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC TP.Hà Nội), trong tuần gần đây nhất, từ ngày 20.3 - 27.3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã.

Tuần trước đó, từ ngày 13.3 - 20.3, hệ thống giám sát của Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại 3 phường, xã.

Trước đó, thời điểm đầu tháng 3, từ ngày 6 - 13.3, có 6 ca mắc Covid-19 tại 6 phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong tháng 1.2026, Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp mắc Covi-19.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 29 trường hợp mắc Covid-19 tại 22 phường, xã; không có ca tử vong; số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (5 ca).

Về biến thể mới BA.3.2, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh..

Chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực… cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế nhận định, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế...

Giám sát bệnh tay chân miệng

Với bệnh tay chân miệng, trong tuần qua (từ ngày 20.3 - 27.3), thành phố ghi nhận 233 ca bệnh tại 91 phường, xã; tăng 46 trường hợp so với tuần trước đó; ghi nhận 2 ổ dịch trường học.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, thành phố có 24 ổ dịch, còn 5 ổ dịch đang hoạt động; có 1.320 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (582 trường hợp). Bệnh nhân tại 126 phường, xã.

Số mắc tay chân miệng dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong các tuần tới. CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến và tại cộng đồng. Tập trung giám sát phát hiện và xử lý các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn...

Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng cho biết, các ca mắc sởi và ho gà đang giảm so với cùng kỳ 2025. Trong gần 3 tháng qua có 134 trường hợp mắc sởi tại 76 phường, xã; 17 trường hợp mắc ho gà tại 15 phường, xã.