Hàn Quốc thu giữ số lượng ma túy tăng gấp 3 lần so với cả năm ngoái

(Ngày Nay) - Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày18/9, số lượng ma túy bị thu giữ tại nước này trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 3 lần so với tổng số ma túy thu giữ trong năm ngoái và lên đến 2.810 kg, tương đương gần 76 triệu liều.
Báo cáo của KCS cho biết, tính đến tháng 8 vừa qua, số lượng ma tuý bị thu giữ cao gấp 3,5 lần so với con số 787 kg trong năm ngoái. Trong đó, cocaine chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2.302 kg, gần gấp 203 lần số lượng năm 2023.
Cũng theo KCS, 99% lượng cocaine bị tịch thu trong năm nay được đưa vào Hàn Quốc bằng tàu biển, trong đó khoảng 73%, tương đương 1.690 kg, bị thu giữ từ các tàu khởi hành từ Peru.
Nghị sĩ Chung Il Young thuộc Ủy ban Chiến lược và Tài chính của Quốc hội Hàn Quốc cảnh báo các cảng biển của nước này có nguy cơ trở thành trung tâm trung chuyển mới cho các băng đảng ma túy quốc tế.
(Ngày Nay) - Với khát khao ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo, hai học sinh lớp 12I2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch đã xuất sắc nghiên cứu, cải tiến thành công máy gieo hạt thủ công thành một thiết bị bán tự động thông minh, thân thiện với môi trường, hứa hẹn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp Việt Nam.
(Ngày Nay) - Sáng 18/9, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Để kéo giảm tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục phụ trách bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 18/9 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 16/9/2025 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học châu Âu ngày 17/9 công bố đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh của con người trước nhiều năm, dựa trên công nghệ tương tự các chatbot như ChatGPT.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.