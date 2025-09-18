Hàn Quốc thu giữ số lượng ma túy tăng gấp 3 lần so với cả năm ngoái

(Ngày Nay) - Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày18/9, số lượng ma túy bị thu giữ tại nước này trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 3 lần so với tổng số ma túy thu giữ trong năm ngoái và lên đến 2.810 kg, tương đương gần 76 triệu liều.

Báo cáo của KCS cho biết, tính đến tháng 8 vừa qua, số lượng ma tuý bị thu giữ cao gấp 3,5 lần so với con số 787 kg trong năm ngoái. Trong đó, cocaine chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2.302 kg, gần gấp 203 lần số lượng năm 2023.

Cũng theo KCS, 99% lượng cocaine bị tịch thu trong năm nay được đưa vào Hàn Quốc bằng tàu biển, trong đó khoảng 73%, tương đương 1.690 kg, bị thu giữ từ các tàu khởi hành từ Peru.

Nghị sĩ Chung Il Young thuộc Ủy ban Chiến lược và Tài chính của Quốc hội Hàn Quốc cảnh báo các cảng biển của nước này có nguy cơ trở thành trung tâm trung chuyển mới cho các băng đảng ma túy quốc tế.