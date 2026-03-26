Hàng nghìn người Israel đòi chính phủ bồi thường thiệt hại do xung đột

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục leo thang, Israel đã ghi nhận hơn 12.000 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái.

Theo báo cáo ngày 25/3, khoảng 12.845 đơn yêu cầu bồi thường đã được nộp liên quan đến thiệt hại phát sinh trong chiến dịch quân sự mang tên "Sư tử gầm". Trong đó, có 8.726 đơn liên quan đến hư hại nhà cửa, 1.324 đơn về tài sản và thiết bị, 2.552 đơn về phương tiện, cùng 243 đơn cho các loại thiệt hại khác. Xét theo khu vực, thành phố Tel Aviv ghi nhận số lượng đơn lớn nhất với 6.543 trường hợp.

Chính phủ Israel cho biết các đội hỗ trợ đã được triển khai ngay từ đầu xung đột, phối hợp với kỹ sư, chuyên gia thẩm định và chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ người dân có nhà cửa và tài sản bị hư hại. Trước đó, Cơ quan Thuế Israel (ITA) đã triển khai cơ chế bồi thường trực tuyến “nhanh”, cho phép chi trả tối đa 30.000 shekel (gần 10.000 USD) mà không cần chờ đánh giá trực tiếp. Chương trình này đặt mục tiêu hoàn tất chi trả trong vòng 7 ngày sau khi hồ sơ hợp lệ được nộp, với yêu cầu người dân xác thực danh tính và cung cấp tài liệu như hình ảnh thiệt hại, báo giá sửa chữa.

Đáng chú ý, so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, số lượng đơn yêu cầu bồi thường hiện vẫn thấp hơn đáng kể. Khi đó, Israel ghi nhận tới 53.409 đơn yêu cầu bồi thường với tổng số tiền chi trả lên tới 2,9 tỷ shekel. Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt nằm ở loại vũ khí được sử dụng. Trong cuộc xung đột trước, nhiều tên lửa mang đầu đạn lớn có sức công phá mạnh, đủ khả năng phá hủy hoàn toàn các tòa nhà. Trong khi đó, ở đợt giao tranh hiện nay, Iran chủ yếu sử dụng tên lửa phân mảnh với sức nổ nhỏ hơn, làm giảm nguy cơ phá hủy toàn bộ công trình, dù vẫn gây ra thiệt hại đáng kể. Dù số lượng tên lửa được phóng ít hơn so với trước, các cuộc tấn công hiện nay được cho là tập trung nhiều hơn vào khu vực miền Trung Israel, khiến áp lực an ninh và thiệt hại dân sự vẫn ở mức cao.

Cùng ngày, trong một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, các quốc gia vùng Vịnh đã kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ và bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân. Các quốc gia vùng Vịnh cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như việc đóng eo biển Hormuz và kêu gọi Iran dừng ngay lập tức các cuộc tấn công. Trong khi đó, Oman, quốc gia đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán tại Geneva giữa các nhà đàm phán của Mỹ và Iran trước đó, cũng tuyên bố bác bỏ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, nhấn mạnh đây là "một cuộc chiến bất hợp pháp", vi phạm các nguyên tắc và điều khoản của luật pháp quốc tế.