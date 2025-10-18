"Hành trình Tự hào Việt Nam" của DTAP được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen

(Ngày Nay) - Nhóm sản xuất nhạc DTAP được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen danh dự vì những đóng góp trong chiến dịch “Hành trình Tự hào Việt Nam” thuộc dự án MADE IN VIETNAM, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phần thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của nhóm trong việc lan tỏa tinh thần dân tộc và kết nối giới trẻ với giá trị văn hóa truyền thống qua âm nhạc.

“Hành trình Tự hào Việt Nam” – Lan tỏa tinh thần dân tộc trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử

Khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh ngày 19/8 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2/9, Hành trình Tự hào Việt Nam là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP, do Công ty VMAS phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình được thực hiện với mong muốn tái hiện hình ảnh “đoàn văn công”, mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đoàn đã đi qua tám tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa, tiêu biểu như Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế) hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đặc biệt, đêm trình diễn vào ngày 2/9 tại chặng Hà Nội, hành trình chào đón hơn 15.000 khán giả tham gia.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện, NSND Thanh Thuý, NSƯT Ca Lê Hồng, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, gia đình ca sĩ Đông Nhi - ca sĩ Ông Cao Thắng - bé Winnie, ca sĩ Isaac, rapper Suboi, ca sĩ Trúc Nhân, Hoa hậu Mai Phương, ca sĩ Orange, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, rapper Pháo, ca sĩ Tiêu Minh Phụng, ca sĩ Lamoon, ca sĩ Muộii, ca sĩ Haley.

Trong số các nghệ sĩ tham gia, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện và NSƯT Ca Lê Hồng là những nhân chứng sống từng trực tiếp hoạt động trong đoàn văn công trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của các nghệ sĩ gạo cội mang đến những câu chuyện chân thực và nhiều xúc cảm về một thời gian khó, đồng thời tạo nên cầu nối giữa các thế hệ làm nghệ thuật.

Các nghệ sĩ chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến thế hệ trẻ hôm nay, dù không trải qua chiến tranh, vẫn thể hiện được tình yêu nước và tinh thần dân tộc thông qua âm nhạc, bằng cách sáng tạo nên những tác phẩm và chiến dịch mang giá trị nhân văn, hướng về cội nguồn.

Bên cạnh đó, NSND Thanh Thúy và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc – những nghệ sĩ hoạt động trong đoàn văn công thời bình, thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các chương trình chính luận – cũng bày tỏ sự ủng hộ và đồng hành cùng dự án. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong cùng một hành trình cho thấy ý nghĩa lan tỏa của dự án, cũng như sức mạnh tinh thần đoàn kết của nghệ sĩ Việt Nam trên con đường gìn giữ và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Bên cạnh các buổi biểu diễn, hành trình còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân và giao lưu như thăm Bến tàu Không số Vũng Rô, gặp gỡ thương bệnh binh tại Nghệ An, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng và Phú Thọ, hay dừng chân tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Trong thời điểm ảnh hưởng của bão, đoàn cũng tham gia hoạt động cứu trợ và dọn dẹp cây ngã đổ tại Nghệ An, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trẻ.

DTAP – Dấu ấn âm nhạc Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trên hành trình, DTAP không chỉ đảm nhận vai trò tổ chức mà còn trực tiếp mang đến những sân khấu âm nhạc giàu bản sắc, kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Các ca khúc như “MADE IN VIETNAM”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, cùng nhiều bản phối mới dành cho những ca khúc kinh điển như “Nối vòng tay lớn”, “Lên Đàng”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được sáng tạo riêng cho hành trình, đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật và góp phần lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc bằng hình thức trẻ trung, gần gũi.

Khởi nguồn từ dự án MADE IN VIETNAM, âm nhạc là giá trị cốt lõi xuyên suốt mạch cảm xúc của hành trình.

Album MADE IN VIETNAM đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của DTAP, kết tinh hành trình sáu năm tìm tòi và nghiên cứu văn hóa dân tộc Việt Nam. Trước đó, nhóm đã ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm phòng thu kết hợp giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, tạo nên các bản hit quốc dân và quốc tế như “Để Mị nói cho mà nghe”, “Bóng Phù Hoa”, “See Tình” hay “Vũ Trụ Có Anh”.

Album gồm 16 tác phẩm với 16 lát cắt tinh thần khác nhau của Việt Nam. Các tác phẩm nổi bật như “MADE IN VIETNAM”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Nam Quốc Sơn Hà” và “Hò Vươn Mình” đã được biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô quốc gia và các sự kiện chính luận, đồng thời được sử dụng và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng nhạc số, mạng xã hội trở thành một trong những điểm nhấn nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Sự thành công của album không chỉ khẳng định bản sắc sáng tạo riêng của DTAP, mà còn cho thấy sự phát triển của âm nhạc Việt Nam đương đại, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần trẻ, mới và hội nhập, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững.

Bằng khen từ Trung ương Đoàn và sự ghi nhận nỗ lực của thế hệ nghệ sĩ trẻ

Với những đóng góp của chiến dịch, DTAP và Công ty VMAS được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen danh dự. Đây là một trong những lần hiếm hoi một nhóm sản xuất âm nhạc độc lập nhận được bằng khen từ Trung ương Đoàn, thể hiện sự ghi nhận đối với sức ảnh hưởng tích cực của nhóm trong cộng đồng thanh niên.

Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng đa dạng, DTAP đang dần khẳng định vị thế như một đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ, dùng sáng tạo để kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, hướng tới giá trị tích cực và tinh thần tự hào dân tộc.