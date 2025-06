Hào hùng gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam"

(Ngày Nay) - Tối 8/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra chương trình gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Sự kiện do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

“Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” là sự kiện nghệ thuật đặc biệt quy mô, tầm cỡ nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức, chương trình không chỉ là dịp để khắc họa hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân kiên cường, tận tụy, mà còn là cầu nối gắn kết tình cảm giữa lực lượng Công an với nhân dân thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Với thời lượng 75 phút, chương trình gồm 4 chương với các chủ đề như “Khắc danh lịch sử”, “Nguyện thề vì bình yên”, “Tiếp bước sứ mệnh vinh quang” và “Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Mở màn chương trình là tiết mục trống hội hoành tráng, giàu khí thế đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân. Tiết mục mang âm hưởng hào hùng, tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng.

Tiếp nối là liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng”, “Một vòng Việt Nam” do ca sỹ Tùng Dương và Lâm Bảo Ngọc trình bày. Với chất giọng nội lực và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, ca sỹ Tùng Dương mang đến một bản hùng ca hào sảng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc góp phần làm mềm mại và tươi mới bức tranh âm nhạc với giai điệu trẻ trung, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó từ Bắc tới Nam.

Các ca khúc nổi bật trong chương trình có thể kể đến như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Tự nguyện”, “Ngược chiều bình an”, “Mẹ yêu con”, “Có bàn chân lặng lẽ”, “Khát vọng”, “Nguyện thề vì bình yên”...

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc… cùng các nghệ sỹ đến từ Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân đã mang đến những màn trình diễn thăng hoa, công phu, giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa. Sự góp mặt của các nghệ sỹ tên tuổi không chỉ tạo sức hút lớn cho chương trình, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của giới nghệ thuật đối với lực lượng Công an nhân dân trong hành trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân.