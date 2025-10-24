Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 24/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.
Hội thảo nhằm quán triệt, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là các nội dung liên quan đến giáo dục đại học; đồng thời nâng cao nhận thức, đề xuất, kiến nghị cụ thể hóa các giải pháp đột phá để hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam.

Tham dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nghị quyết số 71-NQ/TW là một trong 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị mang tầm quyết sách chiến lược, tạo nên chỉnh thể thống nhất, là mũi đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trên nền tảng Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 71 xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đây là nghị quyết mang tính thực thi, thể hiện tư duy mới của Đảng trong việc chuyển từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, nền giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học sẽ có những bước phát triển mới. Giáo dục và đào tạo sẽ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, trọng tâm là hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, cơ quan, cơ sở giáo dục đại học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chiến lược và giải pháp đột phá của nghị quyết. Chỉ trên cơ sở nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, việc triển khai mới bảo đảm đúng, trúng, sáng tạo và hiệu quả.

Các cấp ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, khung chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đại học; hệ thống giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”. Các đơn vị phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo đại học, nhất là các lĩnh vực trọng điểm, công nghệ mới nổi...

Hơn 40 tham luận tại hội thảo tập trung 4 chuyên đề: Chính sách và quản trị đại học; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội nhập và phát triển bền vững. Các phiên thảo luận đã tập trung vào những vấn đề quan trọng trong giáo dục đại học hiện nay, từ việc hoàn thiện thể chế, mô hình quản trị đại học hiện đại, đến các giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển các trường đại học, hướng đến đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và đào tạo tinh hoa của quốc gia, là động lực trung tâm của phát triển đất nước.

Với vai trò tiên phong, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là trung tâm khởi xướng nhiều ý tưởng đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo. Chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2030 của đơn vị đồng điệu, thậm chí đón đầu những định hướng quan trọng của Nghị quyết 71. Đơn vị đang triển khai mạnh mẽ chương trình trọng điểm về đào tạo nhân tài, phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc trong những lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á.

Kết quả của hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách, cơ sở giáo dục đại học xây dựng lộ trình phát triển chiến lược, góp phần tạo ra sự chuyển biến thực chất cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

