Chưa thể sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT

(Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể triển khai do đơn vị này đang dự kiến thống nhất các đề án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cập đến kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng thời được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang hoàn thiện phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến hợp nhất nội dung Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lý vào Đề án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học thành một đề án thống nhất nhằm đảm bảo tính tổng thể của việc sắp xếp, tinh gọn.

Vì vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể triển khai.

Về việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương định hướng sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay qua rà soát thực tế, đánh giá việc triển khai có một số khó khăn.

Cụ thể, trường trung học nghề là tổ chức mới, đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Do đó, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chỉ rà soát, sắp xếp, tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã; việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề (đối với địa bàn chưa có trường cao đẳng, trường trung cấp) hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng (nếu cùng trên 1 địa bàn) sẽ thực hiện sau, khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Về định hướng mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên), Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập đồng thời đề xuất Ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn, đang có nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (Hà Nội có 54 trường, Thành phố Hồ Chí Minh có 62 trường, Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường, Phú Thọ có 21 trường...). Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc sắp xếp cần thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.