Hiện tượng El Nino chính thức xuất hiện, có thể đạt cường độ lịch sử vào cuối năm

(Ngày Nay) - Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành. Các nhà khoa học dự báo hiện tượng này sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và có thể đạt mức cường độ rất mạnh, thậm chí nằm trong số những đợt El Nino lớn nhất từng được ghi nhận.

El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương tăng cao bất thường. Sự thay đổi này có thể làm xáo trộn các mô hình gió, lượng mưa và thời tiết trên phạm vi toàn cầu.

Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ khiến Trái Đất vốn đang nóng lên do phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch trở nên nóng hơn nữa, đồng thời làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong bản cập nhật mới nhất, NOAA cho biết các điều kiện đặc trưng của El Nino đã xuất hiện trong tháng qua, thể hiện qua nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình. Theo NOAA, có 63% khả năng El Nino sẽ đạt mức "rất mạnh" trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau và có thể trở thành một trong những sự kiện El Nino lớn nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1950.

Mặc dù mỗi đợt El Nino đều có những đặc điểm riêng, các sự kiện mạnh thường dẫn đến những tác động quen thuộc như: Hạn hán tại nhiều khu vực thuộc rừng Amazon, Indonesia và Australia; Mùa mưa gió mùa tại Ấn Độ bị gián đoạn; Lượng mưa thay đổi bất thường ở nhiều vùng nhiệt đới.

El Nino thường xuất hiện theo chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Thông thường, hiện tượng này đạt đỉnh vào cuối năm. Tuy nhiên, nhiệt lượng tích tụ trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn, khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu thường tăng mạnh hơn trong năm kế tiếp.

Trước đó, Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của châu Âu cũng nhận định các nhà dự báo trên thế giới ngày càng tin tưởng rằng một đợt El Nino rất mạnh sẽ hình thành trong nửa cuối năm nay.

Ông Carlo Buontempo, Giám đốc cơ quan này cho biết khả năng xảy ra một sự kiện El Niño từ mức mạnh đến phá kỷ lục đang ngày càng cao.

Phản ứng trước dự báo của NOAA, ông Mohamed Adow, Giám đốc tổ chức nghiên cứu khí hậu và năng lượng Power Shift Africa có trụ sở tại Nairobi cảnh báo rằng đối với hàng triệu người trên thế giới, đây không đơn thuần là một bản tin dự báo thời tiết. "Điều này đồng nghĩa với những mùa mưa thất bại, mùa màng chết héo, giá lương thực tăng cao và nhiều gia đình tiếp tục bị đẩy đến bờ vực khó khăn”, ông nhấn mạnh.

Đầu tháng 6, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xem đợt El Nino sắp tới như một lời cảnh báo nghiêm trọng về biến đổi khí hậu. Ông cho rằng El Nino sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu và nhấn mạnh rằng giải pháp hiệu quả nhất là tăng cường hành động khí hậu. Theo ông Guterres, thế giới cần nhanh chóng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho mọi quốc gia.

Sự xuất hiện của El Nino năm nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học bởi khả năng đạt cường độ rất mạnh. Nếu các dự báo hiện nay trở thành hiện thực, hiện tượng này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực như nắng nóng cực đoan, hạn hán, mất mùa và áp lực lên an ninh lương thực toàn cầu trong thời gian tới.