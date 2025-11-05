Họa sắc Đông Hồ - Khi người trẻ “họa” nên sắc Việt

(Ngày Nay) - Workshop “Họa sắc Đông Hồ” là sự kiện do sinh viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, chính thức ra mắt vào ngày 3/11/2025 thông qua fanpage cùng tên. Hướng tới học sinh, sinh viên và những người yêu văn hóa dân gian, “Hoạ sắc Đông Hồ” hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật dân tộc nơi người trẻ được tìm hiểu, thực hành làm tranh Đông Hồ, giao lưu cùng nghệ nhân và khám phá nhiều hoạt động sáng tạo, trưng bày mang đậm sắc màu văn hóa Việt.

Trong nhịp sống hiện đại, khi sắc màu công nghệ đang lấn át những gam màu dân gian, một nhóm sinh viên trẻ của Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cùng nhau thực hiện dự án “Họa sắc Đông Hồ” mang thông điệp “Họa sắc dân gian qua từng nét cọ” với hoạt động chính là workshop trải nghiệm nghệ thuật.

Hiện nay, nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ đang dần bị mai một. Nhiều bạn trẻ chỉ biết đến tên gọi dòng tranh này, nhưng chưa hiểu rõ về quy trình sáng tác, chất liệu, cách pha chế màu tự nhiên hay ý nghĩa của từng bức tranh. Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền đã triển khai sự kiện “Họa sắc Đông Hồ” với mong muốn đưa giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp họ có cơ hội tìm hiểu, quan sát và trực tiếp trải nghiệm quy trình làm tranh.

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi chương trình, Đinh Thu An - Trưởng Ban nội dung cho biết “Tên gọi “Họa sắc Đông Hồ” gồm hai tầng ý nghĩa. “Họa” thể hiện sự sáng tạo bằng đường nét và “Sắc” là màu, là linh hồn của cái đẹp. Khi kết hợp, hai yếu tố này thể hiện mong muốn của nhóm chúng mình là đưa cái mới vào văn hóa dân gian, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có sức sống mới trong thời hiện đại”.

Workshop “Họa sắc Đông Hồ” tổ chức hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên và những người yêu văn hóa dân gian Việt Nam. Trong suốt một tháng rưỡi, “Họa sắc Đông Hồ” sẽ được triển khai bài bản từ công tác truyền thông cung cấp thông tin về tranh Đông Hồ, cho đến khâu chuẩn bị hậu cần và tổ chức workshop chính.

Thời gian này, Ban Tổ chức triển khai nhiều bài đăng cung cấp kiến thức, hình ảnh và câu chuyện thú vị về tranh dân gian Đông Hồ, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới cộng đồng và thu hút sự quan tâm của công chúng trẻ.

Workshop chính dự kiến được tổ chức vào 13h30 ngày 06/12/2025 tại Nhà Gỗ LASEN - Hồ Văn, Văn Miếu (58 Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Với quy mô dự kiến khoảng 30 người tham dự, “Họa sắc Đông Hồ” mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo, nơi người trẻ được tự tay in khắc, pha màu và tô vẽ trên giấy dó, những chất liệu đặc trưng của dòng tranh Đông Hồ. Cùng với đó, người tham dự còn được lắng nghe nghệ nhân chia sẻ về quá trình làm tranh, tham gia các trò chơi tương tác và check-in tại không gian trưng bày mang đậm sắc thái nghệ thuật dân gian. Người tham dự có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc được chiêm ngưỡng và tạo nên những tác phẩm thủ công của riêng mình.

Không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, “Họa sắc Đông Hồ” còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thu Hiền - Phó Ban tổ chức cho biết thêm: “Chúng mình không chỉ muốn lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật mà còn muốn có những đóng góp thực tế cho xã hội nhằm thể hiện sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của giới trẻ đối với xã hội. Toàn bộ lợi nhuận của sự kiện thu được sẽ được gửi vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần khẳng định vai trò của người trẻ trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giúp di sản dân gian Việt Nam được tiếp cận theo cách gần gũi, mới mẻ hơn. Đây cũng là hoạt động học tập gắn với thực tiễn, thể hiện tinh thần năng động và trách nhiệm của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với xã hội.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Đinh Thu An - Trưởng Ban Nội dung cho biết “Khi bắt tay vào dự án, chúng mình nhận ra rằng tranh Đông Hồ không chỉ là nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt với sự mộc mạc, sâu sắc và đầy nhân văn. Workshop là cách để thế hệ trẻ chạm vào quá khứ bằng chính cảm xúc của mình. Điều chúng mình mong muốn nhất là sau chương trình là mỗi người tham gia sẽ mang về không chỉ một bức tranh, mà còn là niềm tự hào và tình yêu đối với văn hóa dân tộc”.

Workshop “Họa sắc Đông Hồ” không chỉ là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại mà còn là nơi người trẻ tìm thấy sắc Việt trong từng nét cọ. Workshop hứa hẹn mang đến một không gian kết nối giữa truyền thống và hiện đại, nơi mỗi nét cọ đều là một gam màu của lòng tự hào dân tộc, của khát vọng giữ gìn và sáng tạo nên sắc Việt.