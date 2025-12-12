Hòa thượng Thích Thiện Tấn: Đưa đạo vào đời, hết mình với các hoạt động thiện nguyện

Ngôi chùa cổ giữa mảnh đất thiêng Quảng Trị

Cam Lộ là ngôi chùa lớn và linh thiêng của tỉnh Quảng Trị. Chùa tọa lạc tại đường Cần Vương, cách thành phố Đông Hà chừng 10 kilomet. Chùa từng được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” bởi sự linh thiêng cũng như những giá trị chùa mang đến cho phật tử trên hành trình đồng hành cùng người dân trong suốt hàng chục năm tồn tại và phát triển.

Từ xa nhìn lại, du khách thấy sừng sừng ngọn Bảo tháp thờ Phật và Xá lợi Phật cao 10 tầng - từng được công nhận là “Ngôi bảo tháp Giác Nhiên thờ Phật và xá lợi Phật cao nhất Việt Nam” vào năm 2016.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Viện chủ chùa Cam Lộ, bảo tháp cao 38m gồm 10 tầng được xây dựng nhờ phật tử xa gần góp công, góp của. Tháp được xây dựng vào đầu năm 2012 và khánh thành vào năm 2014. Trải qua 3 năm vất vả xây dựng, bảo tháp trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và gió.

Ai cũng thích thú thưởng lãm tòa tháp cao vút nhưng ít người biết được quãng thời gian gian nan khi bắt đầu thi công, xây dựng phần móng. “Khảo sát địa chất thì phần móng chỉ sâu 16m là đến đá xanh, nhưng thực tế lại sâu những 48m. Thế là 32 cái cọc, mỗi cọc dài 48m được trưng dụng để đổ móng. Móng tháp rộng 100m2 đã “ngốn” đến gần 3 tỷ đồng” - Hòa thượng Thích Thiện Tấn chia sẻ. Rồi khi đã có móng vững chãi, tòa tháp dần vươn cao, sừng sững giữa trời, tạc rõ sự linh thiêng và cổ kính của ngôi chùa Cam Lộ đã gắn bó bao năm với người dân Quảng Trị. Người dân Quảng Trị có thêm một địa chỉ văn hóa tâm linh để lui về mỗi khi lòng thấy mình ngổn ngang.

Một đời kiên trì với công tác từ thiện

Là Viện chủ ngôi chùa linh thiêng giữa mảnh đất Cam Lộ từng hứng chịu nhiều đau thương của bom đạn, Hòa thượng - GSTS Thích Thiện Tấn hiểu hơn ai hết nỗi đau, nỗi khổ mà người dân Quảng Trị phải gánh chịu.

“Quảng Trị là mảnh đất vắt ngang giữa Nam và Bắc, hứng chịu thời tiết của cả hai miền, quốc lộ đi qua thường xuyên xảy ra tai nạn, chưa kể thiên tai, bão lũ… hàng năm rình rập. Nắng mùa hè đổ lửa. Mưa mùa hè thối đất thối cát. Quảng Trị - hồi chiến tranh, nơi đây là địa đầu giới tuyến của 2 miền Nam Bắc, sự tàn phá của chiến trảnh vẫn in hằn cho tới tận hôm nay. Người dân khó khăn hơn rất nhiều, nhất là các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có trẻ em bị chất độc màu da cam…” - Hòa thượng Thích Thiện Tấn cho biết.

Chính vì những đặc thù địa lý đó nên công tác từ thiện của Hòa thượng và đệ tử chùa Cam Lộ lúc nào cũng bận rộn. Gần 30 năm trụ trì chùa Cam Lộ, thầy Tấn không những là vị thầy đạo hạnh, khả kính, chu toàn công tác phật sự ở chùa và công việc của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, mà còn đảm nhận nhiều công việc của TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được phật tử khắp cả nước ngưỡng phục.

Không chỉ thế, thầy Tấn còn là vị thầy giàu lòng bác ái, luôn chia sẻ tình thương với mọi người. Mặc dù bận rộn với nhiều công tác phật sự, bộn bề việc đạo nhưng thầy vẫn luôn quan tâm đến đời sống thực tại của bà con địa phương, lưu tâm đến những mảnh đời bất hạnh gần xa, thường xuyên tham gia các phong trào: khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái… ở địa phương.

Lũ lụt hàng năm, nhà chùa luôn kêu gọi người dân Nam Bắc cứu trợ nhân dân. Trung bình mỗi năm, thầy Tấn kêu gọi ủng hộ người dân Quảng Trị và người dân miền Trung vài trăm tỷ đồng. Không chỉ cứu trợ người dân mùa lụt, theo Hòa thượng Thích Thiện Tấn, nhà chùa luôn quan tâm đến các gia đình thương binh liệt sĩ, trẻ em chất độc da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… Bất cứ số phận nghèo khó nào cũng được nhà chùa hỗ trợ.

Riêng đợt Covid-19 bùng nổ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã gửi đến TP HCM 500 tấn hoa quả, rau củ… cung ứng cho người dân ngay khi dịch bệnh bùng phát, lương thực thực phẩm khan hiếm. Tiếp theo đó là rất nhiều chuyến hàng 20-30 tấn rau củ lên đường, với khoảng 6.000 chiếc bánh chưng hỗ trợ bà con TP HCM vượt qua đợt dịch.

“Chừng ấy chỉ như muối bỏ biển thôi, nhưng đó là tình nghĩa của đồng bào Quảng Trị gửi đến động viên miền Nam chống dịch” - thầy Tấn cười nói. Những ngày người dân Quảng Trị từ miền Nam vượt đường xa về quê tránh dịch, phải cách ly tập trung, Hòa thượng Thích Thiện Tấn và đệ tử lúc nào cũng tất bật vì những công việc không tên khi tham gia công tác hậu cần phục vụ cơm và các đồ thiết yếu cho khu cách ly.

Mới đây nhất, khi miền Bắc và miền Nam hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão đổ bộ, thầy Thích Thiện Tấn đã không ngần ngại lên đường ra Thái Nguyên, trao tận tay các gia đình khó khăn những phần quà ý nghĩa.

“Năm nào miền Trung cũng được nhân dân cả nước hỗ trợ bão lụt, khi hai miền Nam – Bắc cũng chung cảnh ngộ, nhà chùa không thể đứng yên được. Mình phải đi để hỗ trợ nhân dân ba miền như một. Mỗi năm, số tiền đi từ thiện của chùa Cam Lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Với Hòa thượng Thích Thiện Tấn, giờ thầy đã tuổi cao, sức yếu, nhưng “còn sức thì còn giúp đỡ người dân, đến khi nào kiệt sức mới thôi!”.