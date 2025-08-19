Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.

Đón Hoàng hậu Bhutan tại cổng chùa Trần Quốc, Phu nhân Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng chào đón Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck. Rất đông người dân và du khách có mặt tại chùa đã vẫy tay, chào đón Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan.

Trong tiết trời dịu mát với cơn mưa đầu Thu, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan chậm rãi đi bộ từ cổng chùa vào khu thờ tự, ngắm nhìn Hồ Tây và cảnh quan Chùa Trấn Quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc đón Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan. Hòa thượng giới thiệu về ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội; với kiến trúc cổ kính hài hòa, chùa Trấn Quốc uy nghiêm nằm bên Hồ Tây lộng gió. Ngôi chùa nhiều lần được các trang web quốc tế bầu chọn là một trong những ngôi chùa đẹp nhất thế giới.

Trụ trì chùa Trấn Quốc nói về cây bồ đề trồng tại chính giữa sân chùa. Đây là cây bồ đề được chiết từ cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhgaya (Ấn Độ), được Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào năm 1959.

Sau đó, Hòa thượng Thích Thanh Nhã trao tặng Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan lá bồ đề đã được chế tác nghệ thuật và các tràng hạt.

Cảm kích trước sự đón tiếp của Phu nhân Chủ tịch nước và Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck chia sẻ Bhutan và Việt Nam tuy cách xa nhau về địa lý, có sự khác biệt về văn hóa, con người nhưng 2 nước có đều có chung niềm tin vào giá trị Phật giáo với mong ước hòa bình, trí tuệ và bao dung, từ bi.

Hoàng hậu bày tỏ vinh dự khi được đến tham quan ngôi chùa cổ ở Thủ đô Hà Nội, lắng nghe lời giảng, chia sẻ của trụ trì và hy vọng trong tương lai sẽ được đón trụ trì và các nhà tu hành Việt Nam sang thăm Bhutan.

Hoàng hậu Bhutan đã gửi tặng chùa bức tranh vẽ bằng tay về Đức Phật và các sản phẩm hương thủ công của Bhutan.

Sau đó, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan đã tham dự lễ cầu nguyện tại chính điện chùa Trấn Quốc theo nghi thức tâm linh Phật giáo Việt Nam.