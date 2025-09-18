Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai

(Ngày Nay) - Với khát khao ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo, hai học sinh lớp 12I2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch đã xuất sắc nghiên cứu, cải tiến thành công máy gieo hạt thủ công thành một thiết bị bán tự động thông minh, thân thiện với môi trường, hứa hẹn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp Việt Nam.
Hai em Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An đang hoàn thiện mô hình máy gieo hạt bán tự động sử dụng năng lượng mặt trời, sản phẩm sáng tạo nhằm hỗ trợ nông dân giảm sức lao động và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Xuất phát từ thực tế về quê, chứng kiến cảnh bố mẹ và người dân địa phương vất vả trong việc gieo trồng các loại cây như lúa, ngô, đậu tương, Long và Thạch đã nảy ra ý tưởng tạo ra một thiết bị có thể giảm sức lao động chân tay cho bà con nông dân.

Nguồn cảm hứng đến từ chiếc máy gieo hạt thủ công VNGH-999 đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, hai em không dừng lại ở việc sử dụng mà quyết định nâng cấp thiết bị này thành một hệ thống tự động hóa, hoạt động độc lập và sử dụng năng lượng xanh để thân thiện với môi trường.

Em Ngọc Thạch chia sẻ: "Mong muốn của chúng em là tạo ra một sản phẩm không chỉ giúp bà con làm việc nhẹ nhàng hơn mà còn phải tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Đó là lý do chúng em quyết định sử dụng năng lượng xanh".

Quá trình chế tạo máy không hề dễ dàng. Hai em phải tự mình tính toán cơ cấu truyền động, chọn lựa loại động cơ, thiết kế hệ thống cảm biến, đồng thời lập trình điều khiển sao cho hoạt động ổn định trên địa hình gồ ghề của đồng ruộng.

Em Phạm Nhật Long tâm sự: "Có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc vì các chi tiết kỹ thuật không khớp nhau. Nhưng nhờ sự động viên của thầy giáo Dương Trung Hiếu (Phòng Thí nghiệm Vật lý và Khoa học Nhân Hòa) và sự kiên trì của cả hai, chúng em đã từng bước tháo gỡ được khó khăn".

Ban đầu nhóm hướng đến phát triển một hệ thống hoàn toàn tự động, nhưng sau khi khảo sát điều kiện thực tế, các em lựa chọn mô hình bán tự động, dễ chế tạo hơn và phù hợp hơn với điều kiện nông nghiệp tại Việt Nam.

Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai ảnh 1
Thử nghiệm thực tế máy gieo hạt tự động do học sinh Chu Văn An sáng chế

Sản phẩm cuối cùng là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật cơ khí, điện tử, công nghệ lập trình. Máy được trang bị: Hệ thống động cơ mạnh mẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời; Cảm biến thông minh giúp giữ cân bằng trên địa hình gồ ghề; Tính năng điều khiển và giám sát từ xa; Cảnh báo sự cố bất ngờ giúp người dùng chủ động xử lý.

Máy đã được thử nghiệm trên các cánh đồng có điều kiện địa hình khác nhau, kể cả những vùng đất có đá sỏi, và cho kết quả khả quan. Nhờ sử dụng pin năng lượng mặt trời, máy giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, thân thiện với môi trường và góp phần vào xu thế phát triển nông nghiệp xanh, thông minh.

Thầy giáo Dương Trung Hiếu cho biết: Thiết bị tuy có công suất nhỏ (chỉ khoảng 1 mã lực) nhưng có thể tiết kiệm đến 5 lần công lao động và thời gian gieo hạt. Đây là con số rất đáng chú ý trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Dự án máy gieo hạt tự động không chỉ là thành quả kỹ thuật, mà còn thể hiện rõ tinh thần “học đi đôi với hành”, niềm đam mê nghiên cứu và tư duy vì cộng đồng của học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Chiếc máy được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải tiến, phát triển và ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi vẫn còn thiếu hụt các thiết bị canh tác hiện đại.

Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai ảnh 2
Công nghệ học đường "ra đồng" máy gieo hạt thông minh được kiểm nghiệm thực tế

Câu chuyện của Long và Thạch là minh chứng rõ ràng cho thấy: Khi tuổi trẻ có đam mê, ý chí và được tạo điều kiện phát triển, các em hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị thiết thực, không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Đây là một dự án khoa học học đường, một bước khởi đầu cho hành trình ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp Việt Nam, vì một tương lai phát triển bền vững và hiện đại.

