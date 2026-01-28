Mừng Xuân Bính Ngọ: Booking.com công bố các điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết 2026

(Ngày Nay) - Trong bầu không khí rục rịch chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ, kỳ nghỉ Tết 2026 được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong cả năm cho việc sum họp gia đình hoặc đi du lịch nghỉ ngơi. Với gần 9 ngày nghỉ kéo dài, đây là cơ hội để các gia đình quây quần bên gia đình cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ truyền thống, vừa tận dụng để đi du lịch, du xuân, trải nghiệm không khí và văn hóa.

Để nắm bắt bức tranh du lịch toàn cảnh của mùa Tết năm nay, Booking.com – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới – đã công bố dữ liệu tìm kiếm phản ánh mức độ quan tâm của du khách trong suốt kỳ nghỉ sắp tới. Từ những chuyến khởi hành sớm tránh đông đúc, đến những hành trình tận hưởng trọn vẹn mùa cao điểm nhất của kỳ nghỉ, dữ liệu cho thấy hành vi du lịch ngày càng đa dạng của du khách. Dù là một chuyến đi ngắn trong nước hay một chuyến xuất ngoại ngắn ngày, du khách Việt Nam đang tận dụng quãng nghỉ dài hiếm hoi này để đón Tết theo cách riêng, với những trải nghiệm du lịch ý nghĩa.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: “Mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi du lịch sớm để tránh mùa cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày. Dù nhu cầu là tìm đến những vùng đất có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt hay sự quan tâm dành cho các điểm đến quốc tế như Ấn Độ và Nhật Bản, có thể thấy rằng du khách Việt đang ngày càng chủ động và có chủ đích hơn trong việc tận hưởng thời gian nghỉ lễ của mình. Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong năm nay, du khách ưu tiên những trải nghiệm ý nghĩa, phù hợp với sở thích cá nhân, để tận dụng tối đa khoảng thời gian đặc biệt này.”

Du lịch trước Tết: Những điểm đến quen thuộc và thuận tiện lên ngôi

Trong giai đoạn trước Tết, du khách Việt chủ yếu tìm kiếm các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc trong nước, trong khi các điểm đến quốc tế ở châu Á ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách nhờ khoảng cách gần và sự tiện lợi trong di chuyển.

Xu hướng du lịch nội địa: Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài top 10, Côn Đảo – hòn đảo nhỏ nổi tiếng với bờ biển yên bình cùng thời tiết đẹp vào khoảng tháng 1 và tháng 2 – nổi lên là điểm đến được nhiều du khách yêu thích dịp trước Tết, tăng 6 bậc và xếp vị trí thứ 16.Xu hướng du lịch quốc tế: Thái Lan tiếp tục là điểm đến nước ngoài được ưa chuộng nhất với bốn thành phố lọt top 10. Đặc biệt, New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm hơn 500%, tăng đến 68 bậc và xếp vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng.

Du lịch xuyên Tết: Thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng

Những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Tết cũng là lúc các hoạt động du lịch nhộn nhịp nhất trong năm. Lượng tìm kiếm của du khách Việt tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các điểm nghỉ dưỡng và những thành phố có khí hậu mát mẻ, nơi cả gia đình có thể quây quần, thư giãn và nạp lại năng lượng.

Du lịch nội địa bùng nổ: Đà Lạt vươn lên trở thành điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang. Phan Thiết và Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm tăng gấp 5 lần so với năm ngoái, góp mặt trong top 10 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ Tết.

Xu hướng du lịch quốc tế: Với kỳ nghỉ kéo dài, du khách Việt có xu hướng mở rộng hành trình của mình đến các điểm đến xa hơn. Trong khi các điểm đến quen thuộc trong khu vực vẫn duy trì sức hút, xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến xa hơn ngày càng rõ nét. Nhật Bản nổi lên là thị trường quốc tế được ưa chuộng dịp Tết 2026. Ngoài Tokyo - thành phố đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, nhiều điểm đến khác như Osaka, Nagoya và Fukuoka cũng thu hút sự quan tâm đáng kể của du khách Việt dịp Tết Nguyên Đán.

Du lịch sau Tết: Khoảng thời gian yên bình cho những trải nghiệm sâu sắc

Khi không khí nhộn nhịp của Tết dần lắng xuống cũng là lúc người Việt bắt đầu một hành trình du lịch mới, với những chuyến đi mang yếu tố văn hóa - tâm linh sâu sắc cùng xu hướng khám phá các điểm đến xa, giàu trải nghiệm. Sức hút văn hóa sâu sắc: Ở thị trường nội địa, các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau Tết, các sự kiện văn hóa và lễ hội theo mùa bắt đầu sôi động, kéo theo sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đối với những điểm đến gắn liền với lễ hội truyền thống như Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội và Vũng Tàu. Đáng chú ý, ngoài top 10, Tiến Xuân – nơi diễn ra Lễ hội chùa Tây Phương – ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 412 bậc lên vị trí thứ 24, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và bền bỉ của du khách đối với các lễ hội truyền thống dịp đầu năm. Mở rộng hành trình khám phá: Trên chiều quốc tế, các điểm đến quen thuộc trong khu vực như Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur và Singapore vẫn là lựa chọn hàng đầu cho kế hoạch du lịch đầu năm của du khách. Xu hướng tìm kiếm đang dần mở rộng sang các đô thị toàn cầu như Osaka, Paris, Chiang Mai và Sydney, khi du khách ngày càng chú trọng các trải nghiệm văn hóa sâu sắc.