Hội chợ mùa Thu năm 2025: Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" có gì hấp dẫn?

Tại Hội chợ mùa Thu 2025, diễn ra từ ngày 26/10/2025 đến ngày 04/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội ,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam."

Việc tổ chức Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” nhằm thúc đẩy giao thương, kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tổ chức các hoạt động thương mại, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin và truyền thông nhằm quảng bá về hội chợ, thu hút khách hàng, góp phần tăng cường hợp tác, ký kết giao thương, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ các ngành công nghiệp văn hóa.

Cụ thể, phân khu "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" sẽ có 7 gian hàng.

Gian hàng phần mềm, game với các hoạt động tổ chức giải đấu eSports, trải nghiệm game mới, giao lưu cộng đồng game, nhận quà tặng nhằm thúc đẩy giao thương, cung cấp các gói dịch vụ game phổ thông, game cao cấp phục vụ nhu cầu của người chơi; các hoạt động giao thương của doanh nghiệp.

Gian hàng xuất bản với các hoạt động giao lưu, bán sách được thiết kế như "ngày hội sách" nhằm tôn vinh văn hóa đọc và kết nối chặt chẽ độc giả, tác giả, nhà xuất bản; không gian Càphê sách là nơi để gặp gỡ, ký tặng và bán sách theo giá ưu đãi.

Gian hàng điện ảnh sẽ tổ chức giao lưu với các đoàn làm phim; bố trí các gian hàng giới thiệu, kinh doanh sản phẩm và vật phẩm điện ảnh; giao thương các sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim Việt Nam.

Tại đây cũng tổ chức và vận hành không gian chiếu phim (tại tầng 3 Khu trung tâm Hội chợ) phục vụ khán giả, trong đó có phim “Mưa đỏ.”

Gian hàng nghệ thuật biểu diễn sẽ là nơi giao thương trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tổ chức giao lưu với nghệ sỹ, tìm hiểu về các tác phẩm, loại hình nghệ thuật, chơi trò chơi gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống, từ đó bán các sản phẩm thủ công gắn với nghệ thuật biểu diễn (trang phục, nhạc cụ, đèn lồng, mặt nạ, con rối cạn và các vật dụng trang trí).

Gian hàng thể thao tổ chức các sự kiện biểu diễn võ thuật, khiêu vũ thể thao, giao lưu với các vận động viên. Gian hàng cũng bày bán các sản phẩm dụng cụ tập luyện, trang phục thể thao, thực phẩm chức năng hỗ trợ người tập luyện thể thao.

Gian hàng mỹ thuật, thời trang, thủ công mỹ nghệ tổ chức giao thương giữa các gian hàng mỹ thuật (tranh, điêu khắc…), các gian hàng thiết kế thời trang, gốm sứ được sắp đặt theo chủ đề.

Gian hàng du lịch có sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hãng lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các hãng vận chuyển. Khách hàng sẽ được tiếp cận các chương trình khuyến mãi, mua tour du lịch giá tốt nhất trong năm.

Tại Quyết định số 3595/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam," Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu việc tổ chức thiết kế, thi công sân khấu trung tâm và các gian hàng phải đồng bộ, hiện đại, thống nhất, có tính mở và gắn kết, thể hiện rõ chủ đề, đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn, ứng dụng công nghệ tiên tiến kết, đa phương tiện, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin và trải nghiệm, mua sắm.

Ở Việt Nam, các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam có dự địa phát triển rất lớn. Hiện các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đã đóng góp hơn 4% GDP của quốc gia, và mục tiêu đến năm 2025 sẽ đóng góp trên 7% GDP.

Việc đưa các ngành công nghiệp văn hóa vào Hội chợ mùa Thu năm 2025 sẽ giúp phát triển thị trường, tạo sự hấp dẫn để hội chợ trở thành hoạt động thu hút lớn. Người dân đến với hội chợ không chỉ trải nghiệm mua sắm mà còn để thưởng thức văn hóa.

Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa, giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam với quốc tế. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kết nối với Amazon để phát triển thương mại điện tử, thu hút người mua trên thế giới. Các doanh nghiệp có thể giới thiệu các sản phẩm của mình, thúc đẩy giao thương quốc tế.