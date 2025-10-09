Hội nghị Trung ương 13: Biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán; và đề nghị quán triệt 3 trọng tâm-ba công khai-một thước đo.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc vào sáng 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra sau 2,5 ngày làm việc; trong đó tập trung vào 2 nhóm vấn đề, gồm công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kinh tế-xã hội.

Yếu tố quyết định thành công

Đảng ta xác định nhân sự là công việc "đặc biệt hệ trọng," "then chốt của then chốt," là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chính-hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia-dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân; trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "đức-sức-tài." Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo Tổng Bí thư, cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm," thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Đại hội XIV; tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu trên cơ sở bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan; đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội XIV của Đảng.

Ba đột phá chiến lược: Thể chế-hạ tầng-nhân lực trong điều kiện mới

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm Dự thảo Báo cáo chính trị (trên cơ sở tích hợp 3 Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần. Trung ương tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, tập trung vào 5 nội dung, gồm: Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh" như lời Bác dạy; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; giải quyết vấn đề Nhà nước-thị trường-xã hội; văn hóa-con người; giáo dục, đào tạo; y tế... cũng được thiết kế phù hợp trong nội dung các văn kiện.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới

Đặc biệt, bổ sung nội dung cho định hướng "Tự chủ chiến lược, Đổi mới mô hình phát triển, Tư duy hạch toán hiệu quả" trong phát triển đất nước.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định 3 đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế-hạ tầng-nhân lực), làm rõ chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, liên kết vùng-đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo

Nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế-xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1-8,5%. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới. Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế về tình hình kinh tế xã hội; phân tích, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

Theo Tổng Bí thư, đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Có thể khái quát về 4 kết quả chính.

Cụ thể gồm Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt nội dung các Văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế-hạ tầng-nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và tài chính-ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Trung ương cũng đã xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi-kiểm tra-đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành"Kỷ cương đi trước-Nguồn lực đi cùng-Kết quả là thước đo."

Tinh thần xuyên suốt Hội nghị là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán; đồng thời đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo.

Ba trọng tâm gồm thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu bật quyết tâm: khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình," đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già." Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".