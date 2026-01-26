Hội Người cao tuổi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Chương trình văn nghệ diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc, với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và vai trò, đóng góp của người cao tuổi.

Tối 25/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới,” đồng thời biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố; trực tiếp trên các nền tảng số.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự chương trình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của Đảng, của dân tộc ta đã thành công rực rỡ. Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng, là đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đây là thắng lợi của ý Đảng hòa quyện với lòng dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Người cao tuổi Việt Nam bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định, các cấp Hội và toàn thể người cao tuổi cả nước luôn một lòng son sắt với Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống “Tuổi cao chí càng cao,” nêu gương sáng trong đời sống xã hội, khẳng định tinh thần “còn sống là còn cống hiến.”

Đồng thời kêu gọi, cán bộ, hội viên, người cao tuổi cả nước tiếp tục khơi dậy và phát huy hào khí Diên Hồng, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Chương trình văn nghệ diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc, với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và vai trò, đóng góp của người cao tuổi.

Các ca khúc như “Đảng đã cho ta một mùa xuân,” “Lá cờ Đảng,” “Trồng cây lại nhớ đến Người,” “Dáng đứng Bến Tre,” “Tổ quốc gọi tên mình,” "Bài ca người cao tuổi Việt Nam"… được dàn dựng công phu, tạo nên không gian nghệ thuật hào hùng, thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.

Qua lời ca, tiếng hát, chương trình lan tỏa tình cảm son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao quà tri ân cho 34 người cao tuổi tiêu biểu, đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ trao tặng 250 triệu đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Hà Nội.

Trước đó, Trung ương Hội cũng đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 20.000 người cao tuổi, với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Chương trình văn nghệ không chỉ là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Người cao tuổi Việt Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.