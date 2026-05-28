Hơn 1.850 tác phẩm cùng "kể" câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(Ngày Nay) - Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động Đại hội Đoàn XIII cho thấy sức sáng tạo của người trẻ, đồng thời mở ra kỳ vọng về cách tuyên truyền mới gần hơn với thanh thiếu nhi.

Giữa bối cảnh công tác tuyên truyền chính trị ngày càng đòi hỏi sự đổi mới về hình thức thể hiện, Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã cho thấy sức sống đáng chú ý của ngôn ngữ mỹ thuật trong việc kết nối với người trẻ.

Từ hơn 1.850 tác phẩm gửi về sau hai tháng phát động, cuộc thi không chỉ phản ánh sự quan tâm của giới họa sĩ và thanh thiếu nhi với Đại hội Đoàn, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới đối với hoạt động tuyên truyền chính trị trong thời đại số.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự đa dạng của người tham gia. Từ họa sĩ chuyên nghiệp, giảng viên mỹ thuật, sinh viên nghệ thuật đến học sinh tiểu học, trung học cơ sở hay thanh niên lực lượng vũ trang đều góp mặt trong cuộc thi. Điều đó cho thấy tinh thần Đại hội Đoàn không còn được truyền tải theo lối một chiều, mà đang dần trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ.

Phát biểu tại lễ trao giải diễn ra sáng 28-5, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An nhận định, cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần và khí thế của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Theo Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An, số lượng 1.852 tác phẩm dự thi là minh chứng cho sức hút và mức độ lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm của người trẻ với những vấn đề lớn của đất nước và tổ chức Đoàn.

Không dừng ở việc cổ động trực quan, nhiều tác phẩm đã cho thấy nỗ lực làm mới ngôn ngữ tuyên truyền bằng tư duy tạo hình hiện đại và góc nhìn gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo cuộc thi đánh giá cao các tác phẩm năm nay bởi “ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách”. Ông cho rằng đây là “tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới” và bày tỏ kỳ vọng vào bước chuyển của lớp trẻ Việt Nam trong sáng tạo nghệ thuật.

Tác phẩm giành giải Nhất của tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, Hà Nội là ví dụ rõ nét cho xu hướng đó. Lấy cảm hứng từ biểu trưng Đại hội Đoàn XIII với hình tượng chim bồ câu, tác phẩm sử dụng các đường nét tối giản kết hợp đồ họa công nghệ để truyền tải tinh thần “Bản lĩnh tự cường, Tiên phong sáng tạo, Khát vọng cống hiến, Làm chủ tương lai”. Theo Nguyễn Duy Thành, anh muốn khẳng định tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai.

Một trong những hình ảnh tạo nhiều chú ý tại lễ trao giải là sự xuất hiện của em Lê Huyền Anh, học sinh lớp 4/4 Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, tỉnh Đồng Nai, thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Chia sẻ cảm xúc của mình, Huyền Anh cho biết, em tham gia cuộc thi vì muốn vẽ về những anh chị đoàn viên mà em ngưỡng mộ.

“Em thấy các anh chị thanh niên rất năng động, giúp đỡ mọi người và luôn cố gắng học tập, sáng tạo. Khi vẽ tranh, em muốn màu sắc thật tươi để ai nhìn vào cũng cảm thấy vui và có thêm động lực”, em nói. Theo Huyền Anh, việc được tham gia một cuộc thi lớn khiến em hiểu hơn về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Từ góc độ tổ chức, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An cho rằng, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở giải thưởng, mà ở khả năng đưa tinh thần Đại hội Đoàn đến gần hơn với thanh thiếu nhi bằng hình thức trực quan, sinh động. "Các tác phẩm sau lễ trao giải sẽ tiếp tục được lan tỏa trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội để trở thành những sản phẩm tuyên truyền có sức sống thực sự trong đời sống thanh niên, " Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh.

Vượt ra khỏi khuôn khổ cuộc thi vẽ tranh cổ động, Ban tổ chức đã tạo ra không gian để người trẻ bày tỏ góc nhìn, cảm xúc và khát vọng của mình bằng ngôn ngữ hội họa hiện đại. Chính điều đó giúp hoạt động tuyên truyền không còn khô cứng, mà trở thành nơi người trẻ tìm thấy vai trò và tiếng nói của bản thân trong sự kiện chính trị lớn của đất nước.