Hơn 1,9 triệu người Nam Sudan gặp khó khăn do thiếu viện trợ nhân đạo

(Ngày Nay) - Thông báo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 25/2 cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn viện trợ nhân đạo đang đe dọa cuộc sống của hơn 1,9 triệu người đang phải di dời ở Nam Sudan.

IOM cho biết nhu cầu nhân đạo tại Nam Sudan, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng di cư, hiện đã vượt xa nguồn lực sẵn có. Việc thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể làm gián đoạn các hoạt động cứu trợ thiết yếu.

Theo IOM, kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia láng giềng Sudan vào tháng 4/2023, đã có hơn 1,3 triệu người vượt biên sang Nam Sudan, trong đó có khoảng 2/3 là công dân Nam Sudan trở về nước. Làn sóng di cư mới đã gây sức ép lớn lên các cộng đồng khu vực biên giới trong bối cảnh hệ thống dịch vụ công và cơ sở hạ tầng vốn đã quá tải và yếu kém.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động của IOM, bà Ugochi Daniels, nhận định Nam Sudan đang chịu “gánh nặng đặc biệt lớn” và việc thiếu kinh phí có thể làm suy yếu những nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững cho hàng triệu người bị ảnh hưởng. Bà nhấn mạnh, nếu không có sự hỗ trợ liên tục và tiến triển hướng tới hòa bình, nguy cơ bất ổn và tái diễn di dời nơi ở sẽ trở thành hiện hữu.

IOM cho biết kế hoạch ứng phó năm 2026 của cơ quan này hiện còn thiếu khoảng 29 triệu USD.

Bên cạnh áp lực từ làn sóng người di cư từ quốc gia láng giềng Sudan, an ninh nội bộ tại Nam Sudan thời gian gần đây cũng có nhiều căng thẳng do gia tăng bạo lực giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và phe đối lập do ông Riek Machar lãnh đạo, chủ yếu tại bang Jonglei. Theo Liên hợp quốc (LHQ), ít nhất 280.000 người đã phải rời nhà đi lánh nạn do các vụ bạo lực này.

Còn tại Sudan, Hội đồng Bảo an LHQ ngày 25/2 cho biết Ủy ban Trừng phạt Sudan - được thành lập theo Nghị quyết 1591 - đã bổ sung 4 thành viên của Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự vào danh sách trừng phạt. Theo Nghị quyết 1591, 4 cá nhân trên sẽ phải chịu lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Đây là cơ chế trừng phạt nhằm vào những cá nhân và thực thể bị cho là có hành động làm suy yếu hòa bình và ổn định tại Sudan, hoặc có liên quan tới các vi phạm nghiêm trọng về luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

Động thái trên nằm trong khuôn khổ nỗ lực giám sát tình hình tại Sudan của Hội đồng Bảo an nhằm góp phần tạo sự ổn định, bảo vệ dân thường và thúc đẩy các điều kiện cho giải pháp hòa bình tại nước này.