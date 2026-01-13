UNICEF nhận 5 triệu USD hỗ trợ các chương trình phục hồi tại Nam Sudan

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã nhận được 5 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phục hồi quan trọng cho trẻ em và gia đình ở Nam Sudan.
UNICEF nhận 5 triệu USD hỗ trợ các chương trình phục hồi tại Nam Sudan

Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) cho biết khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các khoản thiết yếu trong giáo dục, bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch. Bà Noala Skinner, đại diện của UNICEF tại Nam Sudan đánh giá khoản tài trợ này sẽ cho phép UNICEF không chỉ cung cấp cứu trợ ngay lập tức mà còn đầu tư vào các chương trình bền vững về sức khỏe, bảo vệ và giáo dục.

Bà Skinner cho biết: "Đầu tư vào phúc lợi và tiềm năng của trẻ em Nam Sudan là đầu tư vào hòa bình và ổn định trong tương lai của quốc gia". Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan tạo điều kiện tiếp cận không bị cản trở đến mọi trẻ em để thực hiện các chương trình cứu sinh và tập trung vào phục hồi.

Theo UNICEF, khoản tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng đối với Nam Sudan, nơi nhu cầu nhân đạo rất cao, với 10 triệu người, trong đó có 5,3 triệu trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo. Báo cáo cho thấy quốc gia này cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục nghiêm trọng, với hơn 2,8 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường.

UNICEF cho biết hơn 7 triệu người dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vào giữa năm 2026, với tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến hơn 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, khi cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng ngày càng trầm trọng đe dọa hàng triệu người.

Theo LHQ, Nam Sudan hiện đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng chồng chéo, bao gồm một tình trạng khẩn cấp nhân đạo phức tạp do xung đột, biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế gây ra.

PV
UNICEF LHQ Nam Sudan

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
(Ngày Nay) -Tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”, VARS khẳng định: thị trường BĐS Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua sự cải thiện rõ nét cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.