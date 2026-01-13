UNICEF nhận 5 triệu USD hỗ trợ các chương trình phục hồi tại Nam Sudan

(Ngày Nay) - Ngày 12/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã nhận được 5 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phục hồi quan trọng cho trẻ em và gia đình ở Nam Sudan.

Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) cho biết khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các khoản thiết yếu trong giáo dục, bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch. Bà Noala Skinner, đại diện của UNICEF tại Nam Sudan đánh giá khoản tài trợ này sẽ cho phép UNICEF không chỉ cung cấp cứu trợ ngay lập tức mà còn đầu tư vào các chương trình bền vững về sức khỏe, bảo vệ và giáo dục.

Bà Skinner cho biết: "Đầu tư vào phúc lợi và tiềm năng của trẻ em Nam Sudan là đầu tư vào hòa bình và ổn định trong tương lai của quốc gia". Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan tạo điều kiện tiếp cận không bị cản trở đến mọi trẻ em để thực hiện các chương trình cứu sinh và tập trung vào phục hồi.

Theo UNICEF, khoản tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng đối với Nam Sudan, nơi nhu cầu nhân đạo rất cao, với 10 triệu người, trong đó có 5,3 triệu trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo. Báo cáo cho thấy quốc gia này cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục nghiêm trọng, với hơn 2,8 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường.

UNICEF cho biết hơn 7 triệu người dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vào giữa năm 2026, với tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến hơn 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, khi cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng ngày càng trầm trọng đe dọa hàng triệu người.

Theo LHQ, Nam Sudan hiện đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng chồng chéo, bao gồm một tình trạng khẩn cấp nhân đạo phức tạp do xung đột, biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế gây ra.