"HP - Cùng bạn làm việc xuất sắc nhất" : Loại bỏ "điểm nghẽn" để tối ưu hiệu suất làm việc

(Ngày Nay) - Ngày 15/4, sự kiện HP Elevate 2026 đã được tổ chức bởi HP Việt Nam, ra mắt những công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới, với mục tiêu phát huy tối đa hiệu suất làm việc của các cá nhân và doanh nghiệp. Sự kiện đồng thời cung cấp những góc nhìn đa chiều về cách thực hiện công việc trong kỷ nguyên AI.

Với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu sử dụng AI ngày càng gia tăng, Việt Nam được đánh giá là một thị trường năng động với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong công việc. Để đáp ứng nhu cầu đó, HP Việt Nam đã tổ chức sự kiện HP Elevate 2026 nhằm cung cấp những kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến việc khai thác trí tuệ nhân tạo, giúp các cá nhân và doanh nghiệp có thể tự tin áp dụng AI một cách an toàn và hiệu quả trong quá trình thực tiễn.

Tiêu chuẩn chất lượng của thị trường ngày càng nâng cao, khiến các công việc đơn giản trước kia có thể trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. "Điểm nghẽn" có mặt trong quá trình làm việc hằng ngày, từ các cuộc họp bị gián đoạn, sự cố kĩ thuật, những tác vụ giản đơn nhưng lặp lại và tiêu tốn lượng lớn thời gian. Những vấn đề tuy nhỏ nhặt nhưng gây gián đoạn sự tập trung và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc.

Báo cáo Work Relationship Index của HP chỉ ra khoảng cách rõ rệt giữa sự thay đổi của công việc và cách thức con người làm việc hiện nay. Theo báo cáo, chỉ khoảng 20% người lao động trí thức toàn cầu cho biết họ có mối quan hệ lành mạnh với công việc. Thực tế này đòi hỏi các tổ chức và doanh nghiệp cần hành động mạnh mẽ hơn để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, bền vững và thân thiện.

Xuất phát từ niềm tin con người sẽ làm việc sáng tạo, bền bỉ và hiệu quả hơn khi cảm thấy hài lòng với công việc, HP Việt Nam công bố cam kết "HP - Cùng bạn làm việc xuất sắc nhất" được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: tập trung, cân bằng và cộng tác. Không chỉ dừng lại ở thông điệp, các sản phẩm mới của HP cũng được ra mắt, cung cấp cho người dùng các giải pháp trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Để giải quyết những "điểm nghẽn" và duy trì sự tập trung trong công việc, HP mang đến nền tảng HP Workforce Experience Platform (WXP) - nơi phần lớn các sự cố công nghệ thông tin nội bộ có thể xử lý chủ động trước khi tác động đến người dùng. Đồng thời, hệ thống HP Wolf Security cũng được giới thiệu, cung cấp lớp bảo mật đa tầng từ phần cứng đến phần mềm, giúp mạch làm việc không bị đứt đoạn.

Ở khía cạnh "cân bằng", HP hướng tới tích hợp AI trực tiếp vào thiết bị, đảm nhiệm những công việc bận rộn và xử lý các tác vụ lặp lại. Từ đó, con người có thể tập trung hơn vào những công đoạn mang giá trị cao, sáng tạo và ý nghĩa hơn, với nền tảng vững chắc về độ tin cậy, khả năng quản lý và bảo mật.

Với cam kết lần này, AI không chỉ tồn tại như công cụ hỗ trợ mà còn có vai trò của người cộng sự , kết nối người dùng đến với hệ sinh thái trải nghiệm thông minh của trí tuệ nhân tạo. Nhằm cung cấp môi trường làm việc không giới hạn, HP chủ trương phát triển các giải pháp hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin và cộng tác hiệu quả ở bất kỳ đâu.

Song song với phát triển công nghệ, HP tiếp tục lấy yếu tốt bền vững và tinh thần trách nhiệm làm nền tảng trong việc thiết kế và cung cấp giải pháp công nghệ trong tương lai. "Tại HP, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng những công cụ để làm việc tốt nhất, dù ở bất kỳ đâu. Bằng cách loại bỏ các điểm nghẽn và đưa AI đến gần hơn thông qua các giải pháp công nghệ, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc ứng dụng AI một cách tự tin và tiến bước vào tương lai của công việc", ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam, chia sẻ.