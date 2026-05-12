Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm

(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ 11-13/5/2026) đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đến từ các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện mới.

Hà Nội xây dựng "Mặt trận số" Thủ đô

Trong tham luận Xây dựng Mặt trận số Thủ đô với triết lý: Công nghệ là phương tiện - Con người là trung tâm - Sức mạnh Đại đoàn kết là mục tiêu cao nhất, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định: Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh chuyển đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc sang "vận động xã hội", đồng hành, kiến tạo và lan tỏa. Trong dòng chảy đó, chuyển đổi số đã thực sự trở thành "mệnh lệnh chiến lược" để đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Theo bà Bùi Huyền Mai, chuyển đổi số chính là "cầu nối" để Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Trước đây, để một ý kiến phản ánh của bà con đến được cấp có thẩm quyền, có khi phải mất cả tháng, qua các cuộc họp tổ dân phố và rất nhiều đơn từ. Đến nay, ở Hà Nội, chỉ cần một chiếc smartphone, một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân đã ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết theo thời gian thực.

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà thực sự là cuộc cách mạng về tư duy. Mục tiêu chuyển đổi số của Mặt trận hướng tới là kết nối, lắng nghe, phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa và củng cố niềm tin, giữ ổn định từ cơ sở.

Để biến quyết tâm thành kết quả, Mặt trận Thành phố Hà Nội đang tập trung vào 5 mũi nhọn đột phá. Trong đó, chú trọng xây dựng hạ tầng "Một trục, đa kênh", để mọi hoạt động từ chỉ đạo đến lắng nghe nhân dân đều diễn ra trên môi trường mạng an toàn. Qua các ứng dụng như iHanoi, HanoiWork, tạo ra "hạ tầng của niềm tin" - nơi thông tin chính thống lan tỏa nhanh nhất và tâm tư của nhân dân được tiếp nhận sớm nhất.

Bên cạnh đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video ngắn, infographic sinh động, để thông tin từ Thành phố đến cơ sở được nhanh nhất, đảm bảo mọi chủ trương đều được thấm sâu, lan tỏa rộng; Vận hành hệ thống quản trị số khoa học, với nền tảng không gian làm việc số dùng chung đã triển khai đến 126 xã, phường, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đảm bảo tính liên tục và hệ thống trong hoạt động của MTTQ từ Thành phố đến cơ sở; Xây dựng kho dữ liệu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống- Thống nhất và dùng chung", coi đây là hạt nhân của mọi hoạt động; Thí điểm xây dựng mô hình "Thôn, Tổ dân phố số", coi đây là bước đột phá nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từng bước xây dựng mô hình Cộng đồng tự quản, nơi người dân "một chạm", không qua trung gian, không cần giấy tờ, không phải chờ đợi.

Trong thời gian tới, MTTQ thành phố Hà Nội cam kết thực hiện 3 giải pháp chiến lược, gồm: Xóa bỏ "cát cứ" thông tin - tích hợp các nền tảng thành một hệ sinh thái số thống nhất từ Thành phố đến cơ sở, đảm bảo bảo mật thông tin, xử lý thấu đáo tiếng nói của người dân kịp thời và minh bạch; Đào tạo "Kỹ năng số" cho cán bộ, để mỗi cán bộ Mặt trận trở thành một "tuyên truyền viên số" nhạy bén, bắt đầu từ Thành phố làm trước, làm gương rồi lan tỏa xuống cơ sở, từng bước kiến tạo Niềm tin số; Tiên phong "Lắng nghe mạng xã hội" - chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo các "điểm nóng", nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền "đi trước một bước" trong việc tạo sự đồng thuận xã hội.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động

Trình bày tham luận với chủ đề: "Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước", ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu sản xuất, kinh doanh của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức, dẫn dắt và cổ vũ của Công đoàn trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động. Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua các chương trình trọng tâm, đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm 5 nhóm giải pháp. Trong đó, phát động sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" gắn với cuộc vận động "3 tiết kiệm" theo phương châm "lao động giỏi" là nền tảng, "năng suất cao" là yêu cầu, "thu nhập tốt" là kết quả cần hướng tới; còn "3 tiết kiệm" là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, định lượng, có tiêu chí, có sản phẩm, có kiểm tra, có sơ kết, tổng kết và có khả năng đo lường kết quả cụ thể. Đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quan điểm chỉ đạo và lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả", tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là đồng hành, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thực chất,...Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: "Dân là gốc", đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển", MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Trong đó, "dân thụ hưởng" được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, MTTQ Thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân; triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ kịp thời người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, hoạt động giám sát của MTTQ các cấp Thành phố đã có bước chuyển mình từ diện rộng sang chiều sâu, không né tránh những vấn đề khó và nhạy cảm. Qua giám sát đặt ra yêu cầu xuyên suốt để mỗi quyết sách ban hành phải vì sự phát triển của Thành phố và vì lợi ích cao nhất của người dân, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện thực chất, hợp lòng dân. Các phương thức và giải pháp cơ bản nêu trên có ý nghĩa hoàn thiện phương châm hoạt động của MTTQ đảm bảo "An sinh, an ninh, an toàn, an dân".

Từ thực tiễn hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định ba yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, gồm: Bám sát chủ trương của Trung ương, Thành ủy và các định hướng lớn của đất nước, của Thành phố; Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất mục tiêu, thống nhất hành động; Phát huy sức mạnh Nhân dân với tinh thần cùng đồng lòng, cùng ủng hộ và cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố.Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, trong thời gian tới, MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đồng thời bày tỏ quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.