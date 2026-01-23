Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một khu vực hồi sức tích cực hiện đại được thiết lập để phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tại đây có đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại như: Xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-Quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và các thiết bị , vật tư y tế thiết yếu, thuốc các loại.

Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội, các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngành y tế tổ chức bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới….

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bố trí các tổ y tế ứng trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh khu vực hồi sức tích cực: