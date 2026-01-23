Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một khu vực hồi sức tích cực hiện đại được thiết lập để phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tại đây có đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại như: Xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-Quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và các thiết bị , vật tư y tế thiết yếu, thuốc các loại.

Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội, các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngành y tế tổ chức bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới….

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bố trí các tổ y tế ứng trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh khu vực hồi sức tích cực:

Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 1
Cuộc họp giữa các chuyên gia, lãnh đạo, bác sĩ các bệnh viên tuyến đầu.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 2
Phòng Hồi sức tích cực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 3
Các y bác sĩ luôn sẵn sàng để phục vụ các đại biểu.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 4
Bác sĩ tư vấn, đảm bảo sức khỏe cho đại biểu.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 5
Các tủ phương tiện chữa bệnh sẵn sàng với các tình huống tại chỗ.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 6
Giường bệnh hiện đại bậc nhất hiện nay.
Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng ảnh 7
Các thiết bị y tế, thuốc sẵn sàng.
PV
Đại hội XIV Đại hội Đảng năm 2026 thiết bị y tế trang thiết bị hiện đại y tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
Trong lĩnh vực y học cổ truyền, có khoảng trên 150 loại bệnh, chứng được khám, điều trị tại các cơ sở y học cổ truyền hiện nay. Ảnh: VGP/HM.
Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.