Nga sẵn sàng giúp ổn định tình hình Trung Đông

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/3 tuyên bố trong cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa rằng Moskva sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để ổn định tình hình tại Trung Đông,
Phía Nga nhận định những diễn biến hiện nay "cũng đe dọa đến an ninh của nhiều quốc gia Arập vốn có quan hệ hữu nghị với Nga". Cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết, "với tinh thần đó, ông Vladimir Putin khẳng định phía Nga sẵn sàng sử dụng mọi khả năng có thể để đóng góp tích cực vào việc ổn định tình hình trong khu vực".

Trước đó, Mỹ và Israel ngày 28/2 đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng viện dẫn lý do tiến hành các cuộc tấn công này là nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Iran.

Hậu quả của các cuộc không kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều nhân vật cấp cao khác trong ban lãnh đạo Iran thiệt mạng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã công bố một chiến dịch trả đũa nhằm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

