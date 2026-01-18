Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025

(Ngày Nay) - Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 99/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025.

Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 (Luật). Để bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.

Mục tiêu là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thi hành luật trên phạm vi cả nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc triển khai thi hành Luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.

Nội dung chính của Kế hoạch gồm:

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định của Luật.

- Rà soát trường hợp thi hành án để thực hiện theo quy định chuyển tiếp của Luật: hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà soát đối với bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà đến ngày Luật này có hiệu lực chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật này để thi hành; hướng dẫn cơ quan thi hành án hình sự trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân tiến hành rà soát đối với việc thi hành bản án, quyết định theo Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH15, Luật số 86/2025/QH15 nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực mà còn khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được áp dụng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH15, Luật số 86/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, hướng dẫn các trại giam tiến hành rà soát đối với các khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành lập theo quy định của Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và văn bản quy định chi tiết thi hành thì tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn có hiệu lực của hợp đồng hợp tác đã được ký kết giữa trại giam với tổ chức hợp tác.

Từ sau ngày Luật này có hiệu lực, việc gia hạn hợp đồng hợp tác áp dụng theo quy định của Luật này và văn bản quy định chi tiết...

- Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc; Nghị định của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự...

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: tổ chức tập huấn Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân; biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn về pháp luật thi hành án hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp.

Luật Thi hành án hình sự năm 2025

