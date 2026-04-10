Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68

(Ngày Nay) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì giao Tạp chí Kinh Doanh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia 2026, với chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân”. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4), 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 – 11/4/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái định vị vai trò của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã (HTX), trong hệ sinh thái phát triển chung. Với chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân”, diễn đàn hướng tới làm rõ mối quan hệ liên kết, bổ trợ, cùng phát triển giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, xuất khẩu và logistics nông sản.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh: "Trong hệ sinh thái đó, câu hỏi đặt ra không còn là HTX có vai trò hay không, mà là HTX sẽ đứng ở đâu, làm gì và liên kết như thế nào để cùng phát triển với khu vực kinh tế tư nhân. Chính vì vậy, Diễn đàn HTX quốc gia năm nay lựa chọn chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân”.

Tính đến tháng 3 năm 2026, cả nước có khoảng 35.197 HTX với gần 7 triệu thành viên (bao gồm thành viên chính thức và thành viên liên kết); trong đó khu vực nông nghiệp chiếm 66,8% với 23.512 HTX tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong xây dựng nông thôn mới, còn khu vực phi nông nghiệp có 11.685 HTX chiếm 33,2% hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, vận tải và môi trường.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn thực tiễn đang cản trở liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân, từ vấn đề thể chế, cơ chế hợp tác, thực thi hợp đồng, đến tiếp cận tín dụng, năng lực quản trị và tiêu chuẩn hóa sản xuất. Các nội dung phát biểu và tham luận xoay quanh việc hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế hợp tác, định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần mới, giải pháp tín dụng hỗ trợ liên kết, cũng như phân tích nguyên nhân khiến doanh nghiệp tư nhân chưa coi hợp tác xã là đối tác chiến lược và các điểm nghẽn về pháp lý, tài chính trong hệ sinh thái kinh tế hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định, kinh tế tập thể (KTTT) và HTX là thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc gia. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, ngành Ngân hàng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn, đặc biệt là thúc đẩy các mô hình liên kết chuỗi giá trị. NHNN với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách tại Luật Hợp tác xã 2023, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khu vực KTTT tiếp cận vốn và các dịch vụ tài chính.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên tọa đàm đối thoại trực tiếp giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tập trung vào các vấn đề mang tính thực tiễn như rủi ro hợp đồng, điều kiện để hợp tác xã trở thành đối tác tin cậy, thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn trong chuỗi giá trị, chuyển từ bao tiêu sang quan hệ đối tác chiến lược có chia sẻ lợi ích và rủi ro. Các ý kiến trao đổi đã góp phần định hình tư duy mới về liên kết kinh tế, nơi hợp tác xã không còn là chủ thể thụ động mà trở thành cấu phần vận hành thực sự trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.

Diễn đàn được xem là kênh đối thoại chính sách và thị trường có chiều sâu, góp phần khẳng định hợp tác xã là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế hiện đại. Qua đó, khẳng định định hướng phát triển kinh tế hợp tác trong giai đoạn mới phải dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với đường lối của Đảng và thích ứng với yêu cầu vận hành của nền kinh tế thị trường hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.