Italy: Phát hiện căn phòng bí mật chứa tác phẩm của Michelangelo tại Rome

(Ngày Nay) - Các tài liệu lưu trữ chưa từng được công bố cho thấy những tác phẩm này thực chất được cất giữ trong một căn phòng có nhiều ổ khóa và chỉ có thể mở khi có sự đồng thuận của nhiều người liên quan.
Bức tượng bán thân của Chúa Jesus được xác định là tác phẩm của bậc thầy thời Phục Hưng Michelangelo. (Ảnh: AFP/Yonhap)
Bức tượng bán thân của Chúa Jesus được xác định là tác phẩm của bậc thầy thời Phục Hưng Michelangelo. (Ảnh: AFP/Yonhap)

Một nhà nghiên cứu người Italy vừa tiết lộ rằng danh họa thời Phục hưng Michelangelo đã ra lệnh cho học trò của mình giấu nhiều tác phẩm nghệ thuật trong một "căn phòng bí mật" nhằm bảo vệ chúng cho các thế hệ mai sau.

Theo sử gia nghệ thuật nổi tiếng Giorgio Vasari, thiên tài người Italy đã đốt một số lượng lớn bản vẽ và phác thảo của chính mình trước khi qua đời tại Rome vào năm 1564.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới ngày 4/3, nhà nghiên cứu Valentina Salerno cho biết các tài liệu lưu trữ chưa từng được công bố cho thấy những tác phẩm này thực chất được cất giữ trong một căn phòng có nhiều ổ khóa và chỉ có thể mở khi có sự đồng thuận của nhiều người liên quan.

Sau hơn 1 thập niên nghiên cứu, bà Salerno đã theo dấu các tài liệu qua các lưu trữ ở Vatican (Italy) và nhiều thành phố ở châu Âu, trong đó có thủ đô Paris của Pháp.

Bà mô tả đây là một "kế hoạch tỉ mỉ" mà danh họa Michelangelo đã thực hiện, với mục đích bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật của mình để những người hậu duệ nghèo, không phải quý tộc của ông có thể tiếp tục nghiên cứu và truyền lại nghệ thuật cho các thế hệ sau.

Những người tham gia kế hoạch này sau đó đã thành lập Học viện Nghệ thuật San Luca vào thế kỷ XVI, một tổ chức vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Bà Salerno tin rằng căn phòng bí mật này, nơi cất giấu các tác phẩm của Michelangelo, có thể nằm trong Nhà thờ Saint Peter in Chains tại trung tâm Rome.

Trong quá trình nghiên cứu, bà Salerno cũng phát hiện ra một tài liệu liên quan đến một tượng bán thân tại Nhà thờ Sant'Agnese, cũng ở Rome. Tượng này đang được cho là của một nghệ sỹ vô danh.

Theo nhà nghiên cứu Salerno, các tư liệu lịch sử cho thấy bức tượng cẩm thạch trắng khắc họa Chúa Cứu thế từng được cho là tác phẩm của danh họa Michelangelo trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, sau đó, vào những năm 80 của thế kỷ trước, cơ quan quản lý văn hóa Italy xác định đây là tác phẩm của một nhà điêu khắc chưa rõ danh tính.

Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu Salerno khẳng định rằng tượng bán thân này chính là một tác phẩm thật của thiên tài Michelangelo, không chỉ căn cứ vào các tài liệu mà còn vì hình dáng của nó có sự tương đồng rõ rệt với Tommaso dei Cavalieri, một quý tộc trẻ mà Michelangelo từng say đắm.

Công trình nghiên cứu của bà Salerno hiện vẫn chưa được bình duyệt, nhưng bà là thành viên của ủy ban Vatican tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm ngày sinh của Michelangelo.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) là một điêu khắc gia, họa sỹ, kiến trúc sư và thi sĩ nổi tiếng bậc nhất thời kỳ Phục Hưng. Ông cũng một trong những nghệ sỹ phương Tây có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, nổi tiếng với một số kiệt tác tượng David, The Pieta và những bức tranh vĩ đại ở Nhà nguyện Sistine, Vatican.

