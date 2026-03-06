Thiên nhiên kỳ ảo trong “Bardo - Trung Giới” của Hoàng Lê Giang

(Ngày Nay) - Nhiếp ảnh gia/travel blogger Hoàng Lê Giang vừa ra mắt phiên bản phổ thông của sách ảnh Bardo – Trung giới (NXB Dân Trí) ghi lại vẻ đẹp ngoạn mục của tạo hóa, thiên nhiên hoang dã sau những hành trình tác giả tìm đến những vùng đất xa xôi từ Mông Cổ đến Bắc Cực và hơn 20 chuyến đi bộ lữ hành (trekking) trên dãy Himalaya, Tây Tạng…

Các tác phẩm trong sách vốn được ra mắt công chúng TP.HCM tại hai lần Triển lãm ảnh Bardo - Trung Giới ở Lotus Gallery (diễn ra vào tháng 8/2025) và tại 224 Space cuối năm 2025 với 49 tác phẩm được chụp bằng drone được giám tuyển kỹ lưỡng, in trên giấy đặc biệt chất lượng cao. Ở triển lãm tại 224 Space, ấn bản sách giới hạn chỉ 30 quyển được in thủ công trên chất liệu giấy Tintoretto, được người sưu tập đón nhận nồng nhiệt. Điều này tạo động lực cho Hoàng Lê Giang thực hiện phiên bản thủ công nhưng phát hành rộng rãi hơn.

Những tác phẩm ảnh chủ đề Bardo - Trung giới của Hoàng Lê Giang kết hợp với nhau trở thành một câu chuyện xuyên suốt đậm tính triết lý, đại diện cho hành trình giải phóng tâm hồn con người vượt qua khỏi những trăn trở, ràng buộc, hối hả và bám chấp nội tâm. Hình ảnh đưa người thưởng ngoạn đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, tự do khám phá những vùng đất trên thế giới mà con người phải nhún nhường trước sức mạnh và sự thay đổi vạn biến của thiên nhiên.

Sử dụng drone chụp các tác phẩm phong cảnh thiên nhiên từ trên cao tuyệt đẹp như tranh trừu tượng hay thủy mặc, Hoàng Lê Giang mở ra không gian thị giác chạm vào ranh giới giữa thực và ảo, nơi mà sự mênh mông của đất trời là vô tận và vĩnh hằng. Các lớp sắc màu rực rỡ đến hư ảo về núi non, thung lũng, thảo nguyên, suối nguồn, hồ muối, dòng chảy, băng tuyết… phản chiếu sự đa dạng sinh học độc đáo của hành tinh xanh.

“Từ sông hồ đến cỏ cây, vạn vật, tôi thấy đều kiên cường sống đời mong manh mà mạnh mẽ, âm thầm mà nhiệm màu, cô quạnh mà vĩ đại. Việc chụp ảnh với tôi cũng như đối thoại nội tâm và một hành trình chiêm nghiệm đan xen giữa sự bối rối, trăn trở về câu hỏi tồn tại lẫn khát vọng tự do, sống theo cảm xúc đam mê hay lý trí trách nhiệm… Để rồi sau cùng đứng giữa khoảng không “Trung giới”, mỗi người sẽ thấu hiểu sự lựa chọn của chính mình” - Hoàng Lê Giang chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm, đánh giá: “Mỗi một bức ảnh đều được sắp xếp thứ tự theo từng chương không vì vẻ đẹp của nó mà theo những tư duy cá nhân rất riêng của tác giả về khái niệm Bardo - Trung giới. Đây thật sự là cách suy nghĩ rất hay, rất khác biệt cho một dự án ảnh lâu dài qua nhiều năm của tác giả mà mình được xem,được nghe và cảm nhận. Bên cạnh đó, những bản in chất lượng cao, đạt chuẩn bảo tàng đã nâng tầm giá trị lưu trữ, thưởng thức và thương mại của một ấn phẩm ảnh cho những ai sở hữu. Đây là nỗ lực đầu tư nghiêm túc để nâng tầm giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh trong thời buổi mà tác phẩm nhiếp ảnh bị định giá trị quá thấp”.

Còn nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Piano) thì nhận xét: “Đây có lẽ là giấc mơ của nhiều người yêu nhiếp ảnh: Hoàng Lê Giang thực hiện được cơ hội đi chụp ảnh đúng một chủ đề yêu thích, được triển lãm với bộ ảnh Bardo - Trung Giới tuyển chọn đặc sắc, in ấn chất lượng cao cấp, chuẩn mực bậc nhất và tiếp tục xuất bản ra quyển sách ảnh dạng “artbook” (sách ảnh nghệ thuật) nâng tầm giá trị hình ảnh, nghệ thuật nhiếp ảnh, truyền cảm hứng và lan tỏa những ước mơ...”.

Hoàng Lê Giang sinh năm 1988, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Thuỵ Điển, làm việc trong ngành quảng cáo, công nghệ, kiến trúc và lữ hành với tôn chỉ cá nhân là “sống một cuộc đời nhiều di chuyển và khám phá”. Hoàng Lê Giang là người đầu tiên giành giải đặc biệt Cuộc thi Noirfoto Contest 2024 vào tháng 4-2025 với tác phẩm thể loại đen trắng.