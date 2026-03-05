TPHCM tiếp tục lắng nghe ý kiến văn nghệ sĩ, nhà báo, biên tập viên đầu năm mới

(Ngày Nay) -Sau dịp họp mặt cuối năm, các văn nghệ sĩ, nhà báo, biên tập viên lại có dịp đóng góp ý kiến phát triển TPHCM tại chương trình Họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản văn nghệ nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào ngày 5/3. Đông đảo văn nghệ sĩ có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật TPHCM đã đến dự.

Tư duy phát triển hướng đến không gian TPHCM mới

Tại chương trình, NSƯT Ca Lê Hồng và NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ ý kiến về tầm nhìn tổng thể và dài hạn cho sự phát triển văn hóa xứng tầm một đô thị mang tầm vóc quốc tế. Các nghệ sĩ vẫn e ngại rằng tư duy người làm văn hóa vẫn chưa bắt kịp với tình hình mới, vẫn chỉ dừng lại ở hướng phát triển tại TPHCM cũ, trong khi đó hiện nay đô thị TPHCM đã bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Vì thế, cần quy hoạch đồng bộ phát triển văn hóa nghệ thuật cho cả 3 khu vực của TPHCM sao cho người dân các nơi đều trải nghiệm chất lượng nghệ thuật tốt nhất, đồng thời có sự đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, theo NSƯT Hạnh Thúy, TPHCM không chỉ cần những không gian biểu diễn đơn thuần mà phải là “một không gian văn hóa, một dấu ấn nghệ thuật mang bản sắc riêng của TPHCM”. Nơi đó, phải là điểm hẹn tinh thần quen thuộc không thể thiếu của người dân TPHCM đồng thời là nơi du khách các nơi ghé thăm TPHCM phải tìm đến. “Điểm hẹn nghệ thuật này cũng không chỉ có một khi TPHCM hiện đã là tổng hòa của 3 địa phương lớn” – NSƯT Hạnh Thúy nói.

NSƯT Lê Trung Thảo và ca sĩ Anh Tú nhấn mạnh yếu tố bản sắc Việt trong công nghiệp văn hóa. NSƯT Lê Trung Thảo mong rằng lãnh đạo TPHCM đẩy mạnh hơn nữa các cơ hội giao lưu quốc văn hóa - nghệ thuật quốc tế, qua đó khẳng định bản sắc văn hóa cũng như bản lĩnh người nghệ sĩ Việt Nam trên trường quốc tế.

Ca sĩ Anh Tú cho rằng công nghiệp văn hóa càng phát triển cực thịnh thì thúc đẩy tất cả các ngành nghề cùng phát triển. Không riêng gì công nghiệp giải trí với các hình thức nghệ thuật thời thượng, nhiều điều mới lạ thu hút giới trẻ mà các loại hình nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc càng được đào sâu và làm nổi bật. Sự phát triển chuyên biệt theo 2 hướng hiện đại lẫn truyền thống đó càng càng khẳng định một nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và rất thu hút. Và ở đó, mỗi người nghệ sĩ phải đào sâu chuyên môn, làm thật tốt vai trò của mình để đóng góp vào sự phát triển chung.

Cần sự chung tay cho chặng đường mới

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, góp phần vào thành quả phát triển chung của TPHCM trong năm 2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, TPHCM đang thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò then chốt của văn hóa, con người Việt Nam và đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí có nhiều hiến kế, đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho thành phố trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, TPHCM xác định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống, mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ sức khỏe, giáo dục, có môi trường sống an toàn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng cho biết, TPHCM chuẩn bị triển khai xây dựng bộ chỉ số “Gia đình hạnh phúc”, làm nền tảng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cùng nỗ lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á; phát triển đa dạng, quảng bá các loại hình văn học nghệ thuật, giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới…

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cũng thay mặt lãnh đạo TPHCM tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng thời giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách riêng nhằm phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật thực sự hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí viết về “Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2025”.

Ban tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 1 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.