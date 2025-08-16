Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025

(Ngày Nay) -Tối 15/8, tại TPHCM, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025 - lần XIV đã chính thức khai mạc với đêm hòa nhạc “Bay lên Việt Nam”.

Liên hoan do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) và Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức từ ngày 15 đến 24/8 với 7 chương trình biểu diễn và workshop cùng sự góp mặt của hơn 200 nghệ sĩ trong và ngoài nước. Mừng tuổi 20, đây là một trong những kỳ liên hoan Giai điệu mùa Thu có quy mô lớn nhất.

Như truyền thống của liên hoan, Giai điệu mùa Thu được mở màn bởi giao hưởng Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ông Nguyễn Mạnh Duy Linh, trưởng phòng Tổ chức biểu diễn HBSO, cho biết, đây như một sự gợi nhớ về sự ra đời của Giai điệu mùa Thu từ 20 năm trước khi quy tụ các tài năng nghệ thuật hàn lâm từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương biểu diễn.

Đêm nhạc Bay lên Việt Nam còn là đêm tôn vinh âm nhạc Việt Nam với các tác giả, nhà soạn nhạc Việt Nam, các tác phẩm âm nhạc Việt Nam đi cùng năm tháng và góp phần làm nên diện mạo âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Đây cũng là món quà HBSO hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).

Phần đầu chương trình được nhạc trưởng Lê Ha My dàn dựng và chỉ huy, giới thiệu những ca khúc đồng hành cùng dân tộc, như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (nhạc sĩ Trần Kiết Tường), Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam (Chu Minh), Khát vọng (Phạm Minh tuấn), Lên ngàn (Hoàng Việt), Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương), Rạng rỡ Việt Nam (Nguyễn Quang Vinh). Các tác phẩm được chuyển soạn khí nhạc bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và NSND Phạm Ngọc Khôi mang đến cảm xúc vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho người xem.

Phần 2 của chương trình được nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy, hướng tới tôn vinh khí nhạc Việt Nam với 4 tác phẩm tiêu biểu như những lát cắt trong lịch sử và cảm xúc dân tộc. Đó là: Overture Mùa Xuân thế kỷ của nhạc sĩ Hoàng Cương – được xem là người “gieo mầm” nhạc khí Việt Nam; Duet Mị Châu - Trọng Thủy (trích vũ kịch Ngọc trai đỏ) của nhạc sĩ Ca Lê Thuần – người thể hiện tính sử thi trong âm nhạc; chương II và III của giao hưởng - hợp xướng Tượng đài vô danh của nhạc sĩ Đức Trịnh – người góp công lớn định hướng đời sống âm nhạc đương đại; Rhapsody Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – thuộc “thế hệ chuyển mình”, kết nối đời sống âm nhạc Việt Nam với quốc tế.

Đêm khai mạc Bay lên Việt Nam còn có sự tham gia biểu diễn của: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, các nghệ sĩ Phạm Trang, Đào Mác, Duyên Huyền cùng Hợp xướng và Dàn nhạc giao hưởng HBSO.