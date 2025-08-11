Lần đầu tiên HBSO dựng "Hồ Thiên Nga" cho Giai điệu mùa Thu 2025

(Ngày Nay) -Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025 (lần thứ 14) sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 15 đến 24/8 với 7 chương trình biểu diễn và workshop. Đây là năm thứ 20 liên hoan được tổ chức, hứa hẹn mang đến chuỗi chương trình hoành tráng, ấn tượng và đẳng cấp quốc tế.

Ra đời từ năm 2005, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu đã trở thành một sự kiện văn hóa, điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa - nghệ thuật và giải trí của TPHCM. Liên hoan không chỉ là cơ hội cho khán giả yêu mến nghệ thuật được thưởng thức tài năng của những nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam và quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, khám phá những chân trời mới cho người làm nghệ thuật tại Việt Nam.

Năm 2025, đánh dấu 20 năm của liên hoan, Giai điệu mùa Thu lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 24/8 với 7 chương trình biểu diễn và workshop được thực hiện với quy mô ấn tượng, hoành tráng và đẳng cấp.

Trong đó, lần đầu tiên, tác phẩm ballet kinh điển Hồ Thiên Nga sẽ được giới thiệu với khán giả TPHCM thông qua workshop vũ kịch Hồ Thiên Nga (ngày 22/8) và trích đoạn nổi bật trong vở Hồ Thiên Nga vào tối 23/8. Biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant – từng kết hợp với HBSO trong 3 vở ballet kinh điển là Kẹp hạt dẻ, Cô bé Lọ Lem và Coppélia – tiếp tục dàn dựng phiên bản Hồ Thiên Nga cho HBSO. Cũng lần đầu tiên bản giao hưởng số 1 Titan của Gustav Mahler sẽ được giới thiệu tại TPHCM trong đêm hòa nhạc vào tối 17/8.

Ngoài ra, đêm nhạc Thính phòng (16/8) và đêm nghệ thuật Thanh nhạc và Hợp xướng (20/8) mang đến nhiều tác phẩm của nhà soạn nhạc lừng danh trải dài qua các thời kỳ âm nhạc.

Đêm khai mạc với chương trình Bay lên Việt Nam (15/8) và đêm âm nhạc Ludwig van Beethoven bế mạc liên hoan (24/8) hứa hẹn mang đến những giá trị tinh túy của âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Sức hút của Liên hoan còn đến từ dàn khách mời danh tiếng trong và ngoài nước, như: giáo sư - chỉ huy hợp xướng và dàn nhạc Kerstin Behnke từ nước Đức, biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, Arseniy Kostenko (French horn) đến từ Nga, Nguyễn Hoàng Tùng (oboe) đến từ Đài Loan, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Ngọc Long, Đào Tố Loan (soprano) đến từ Hà Nội, Trần Khánh Quang (clarinet), Nguyễn Khắc Hoà (baritone), , Nguyễn Thùy Yên (piano), Phạm Nguyễn Anh Vũ (piano), Ju Sun Young (piano)… Cùng tập thể nghệ sĩ từ 3 đoàn Nhạc kịch, Giao hưởng và Vũ kịch của HBSO.