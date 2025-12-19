“Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ” - Hành trình soi chiếu nội tâm dành cho người trẻ

(Ngày Nay) - Sự kiện “Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ” đã chính thức mở bán vé hạng STANDARD từ ngày 10/12/2025, với mức giá ưu đãi, phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên. Sự kiện “Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ” tại Hà Nội diễn ra lúc 13h00 ngày 20/12/2025 tại Sol Cafe & Co-working (181 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tham gia sự kiện, người tham dự sẽ được trải nghiệm tư vấn Bản đồ sao cá nhân, Workshop DIY sáng tạo và thưởng thức 01 đồ uống miễn phí trong không gian kết nối, thư giãn. Đặc biệt, người tham dự sẽ được lắng nghe Talkshow chuyên đề cùng diễn giả trong lĩnh vực tâm lý học, mang đến góc nhìn mới mẻ, khách quan, dễ tiếp cận khi sử dụng Chiêm tinh học.

Sự kiện “Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ” hứa hẹn sẽ mang đến một không gian đối thoại cởi mở, nơi người trẻ có thể lắng nghe, chia sẻ và kết nối với chính mình cũng như những người xung quanh. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm và chiêm nghiệm sâu sắc về bản thân.

Hành trình khám phá bản ngã

Sự kiện “Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ” lấy bản đồ sao cá nhân làm trọng tâm nội dung. Với tinh thần “hiểu đúng - tin đúng - dùng đúng” bản đồ sao, chương trình hướng tới cộng đồng người trẻ, định vị vai trò là cầu nối giữa chiêm tinh học và tri thức hiện đại, qua đó góp phần hình thành cách tiếp cận chiêm tinh học dưới góc độ tâm lý học.

Ban Tổ chức cho biết sự kiện không đơn thuần mang tính trải nghiệm hay giải trí, mà còn xuất phát từ mong muốn góp phần cung cấp góc nhìn khách quan hơn về Chiêm tinh học.

Trong khuôn khổ này, bản đồ sao được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ quá trình tự nhận thức và phát triển bản thân, thay vì bị tiếp cận theo hướng dự đoán tương lai hay định mệnh hóa đời sống cá nhân.

Thông tin chi tiết về chương trình, thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham dự sẽ được cập nhật liên tục tại Fanpage chính thức của sự kiện “Map Of The Soul - Bản Đồ Không Mê Lộ”.