Kim Đồng ra mắt tiểu thuyết “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển”

Thái Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Khởi động mùa hè 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu ấn phẩm “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” phiên bản mới, phát hành đồng thời với bộ phim cùng tên từ ngày 22-5-2026. Cuốn sách được xem như món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi sau một năm học, mở ra hành trình khám phá đại dương kỳ thú và giàu cảm xúc.
Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu ấn phẩm “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển”. Ảnh: Kim Đồng
Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu ấn phẩm “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển”. Ảnh: Kim Đồng

Lấy bối cảnh chuyến cắm trại dưới đáy biển của Doraemon cùng nhóm bạn Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo, câu chuyện dẫn dắt độc giả bước vào thế giới đại dương bí ẩn với hàng loạt cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Nhờ những bảo bối thần kì, nhóm bạn được lái xe buggy dưới nước, khám phá rãnh Mariana, đối mặt với những bí mật quanh con tàu ba cột buồm mất tích, Liên bang MU, Atlantis và cả mối đe dọa mang tên Poseidon. Mạch truyện được đẩy lên cao trào qua từng chương như “Phiêu lưu trong lòng biển!”, “Đáy sâu nhất trái đất!” hay “Tiến về lâu đài quỷ!”.

Không chỉ hấp dẫn bởi yếu tố phiêu lưu, cuốn sách còn khơi gợi niềm yêu thích khám phá khoa học ở độc giả nhỏ tuổi. Những kiến thức về đại dương như thềm lục địa, sườn lục địa, rãnh biển hay sinh vật biển sâu được lồng ghép tự nhiên trong hành trình của các nhân vật. Qua đó, tác phẩm khuyến khích trẻ em nuôi dưỡng trí tò mò, tinh thần quan sát và khả năng đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” còn là câu chuyện giàu ý nghĩa về tình bạn và sự trưởng thành. Trong những thời khắc nguy hiểm, các nhân vật luôn lựa chọn sát cánh bên nhau thay vì tìm sự an toàn cho riêng mình. Nobita vượt qua nỗi sợ hãi, Doraemon lo lắng cho bạn bè, Shizuka dũng cảm bảo vệ Buggy Cưng. Từ những sai lầm và thử thách, cả nhóm học cách nhận lỗi, hợp tác và trưởng thành hơn.

Một trong những điểm nhấn cảm động của tác phẩm là nhân vật Buggy Cưng - cỗ máy đi dưới nước tưởng như vô tri nhưng dần học được cảm xúc, lòng biết ơn và tình bạn sau hành trình đồng hành cùng Nobita và các bạn. Qua đó, câu chuyện không chỉ nói về hành trình khám phá đại dương mà còn là hành trình khám phá trái tim, nơi lòng nhân ái và sự đoàn kết trở thành sức mạnh giúp chiến thắng cái ác.

Với màu sắc phiêu lưu hấp dẫn cùng những thông điệp nhân văn nhẹ nhàng, cuốn sách hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành thú vị của thiếu nhi trong mùa hè này, đưa các em bước vào thế giới giàu trí tưởng tượng, nơi tình bạn và lòng dũng cảm luôn tỏa sáng.

Thái Linh
Kim Đồng Doraemon sách mới

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
(Ngày Nay) - Chiều 18/5, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An).
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Khoảng cách giàu nghèo tại châu Âu gia tăng
Khoảng cách giàu nghèo tại châu Âu gia tăng
(Ngày Nay) - Theo Euronews, tỷ lệ người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị loại trừ xã hội ở châu Âu không chỉ có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia mà còn ngay giữa những thành phố thủ đô và các vùng miền.
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.