Kim Đồng ra mắt tiểu thuyết “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển”

(Ngày Nay) - Khởi động mùa hè 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu ấn phẩm “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” phiên bản mới, phát hành đồng thời với bộ phim cùng tên từ ngày 22-5-2026. Cuốn sách được xem như món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi sau một năm học, mở ra hành trình khám phá đại dương kỳ thú và giàu cảm xúc.

Lấy bối cảnh chuyến cắm trại dưới đáy biển của Doraemon cùng nhóm bạn Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo, câu chuyện dẫn dắt độc giả bước vào thế giới đại dương bí ẩn với hàng loạt cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Nhờ những bảo bối thần kì, nhóm bạn được lái xe buggy dưới nước, khám phá rãnh Mariana, đối mặt với những bí mật quanh con tàu ba cột buồm mất tích, Liên bang MU, Atlantis và cả mối đe dọa mang tên Poseidon. Mạch truyện được đẩy lên cao trào qua từng chương như “Phiêu lưu trong lòng biển!”, “Đáy sâu nhất trái đất!” hay “Tiến về lâu đài quỷ!”.

Không chỉ hấp dẫn bởi yếu tố phiêu lưu, cuốn sách còn khơi gợi niềm yêu thích khám phá khoa học ở độc giả nhỏ tuổi. Những kiến thức về đại dương như thềm lục địa, sườn lục địa, rãnh biển hay sinh vật biển sâu được lồng ghép tự nhiên trong hành trình của các nhân vật. Qua đó, tác phẩm khuyến khích trẻ em nuôi dưỡng trí tò mò, tinh thần quan sát và khả năng đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, “Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” còn là câu chuyện giàu ý nghĩa về tình bạn và sự trưởng thành. Trong những thời khắc nguy hiểm, các nhân vật luôn lựa chọn sát cánh bên nhau thay vì tìm sự an toàn cho riêng mình. Nobita vượt qua nỗi sợ hãi, Doraemon lo lắng cho bạn bè, Shizuka dũng cảm bảo vệ Buggy Cưng. Từ những sai lầm và thử thách, cả nhóm học cách nhận lỗi, hợp tác và trưởng thành hơn.

Một trong những điểm nhấn cảm động của tác phẩm là nhân vật Buggy Cưng - cỗ máy đi dưới nước tưởng như vô tri nhưng dần học được cảm xúc, lòng biết ơn và tình bạn sau hành trình đồng hành cùng Nobita và các bạn. Qua đó, câu chuyện không chỉ nói về hành trình khám phá đại dương mà còn là hành trình khám phá trái tim, nơi lòng nhân ái và sự đoàn kết trở thành sức mạnh giúp chiến thắng cái ác.

Với màu sắc phiêu lưu hấp dẫn cùng những thông điệp nhân văn nhẹ nhàng, cuốn sách hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành thú vị của thiếu nhi trong mùa hè này, đưa các em bước vào thế giới giàu trí tưởng tượng, nơi tình bạn và lòng dũng cảm luôn tỏa sáng.