Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhiều đối tượng trong năm 2026

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề xuất trong năm 2026, sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật, người có công, người dân vùng khó khăn...
Bộ Y tế thông tin, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh đang được Bộ Y tế lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo Nghị định gồm 11 chương với 120 điều, trong đó chương 4 quy định về phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Bộ Y tế đề xuất trong năm 2026, sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Theo Dự thảo, quy định về chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí bao gồm phạm vi, nội dung và đối tượng được hưởng, trong đó người dân được khám ít nhất mỗi năm một lần theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, với lộ trình ưu tiên triển khai trước cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và khu vực khó khăn, sau đó mở rộng dần theo điều kiện thực tế.

Về lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí: Người lao động được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Các đối tượng không thuộc quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình: Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

Dựa trên kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn. Căn cứ vào điều kiện kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ, khả năng cân đối ngân sách và nguồn huy động của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Việc tổ chức được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định hoặc thông qua hình thức lưu động, bảo đảm tuân thủ quy định chuyên môn.

Nghị định quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế và các nguồn hợp pháp khác; nguyên tắc chi trả, danh mục dịch vụ và phương thức thanh toán phù hợp với quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm công khai, minh bạch và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, bảo đảm nguồn lực, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện.

