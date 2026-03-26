Khán giả Hà Nội say mê thế giới kỳ ảo của “Kẹp hạt dẻ”

(Ngày Nay) -  Khán đài kín chỗ, những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi cao trào trong đêm diễn “Kẹp hạt dẻ” tại Nhà hát Hồ Gươm cho thấy sức hấp dẫn của ballet kinh điển. Nghệ thuật hàn lâm đã tìm thấy lớp khán giả mới và đến gần hơn với công chúng Thủ đô cùng sự chung tay của đơn vị đồng hành như ROX Group và MSB.
Đêm 25/3/2026, các nghệ sĩ Russian State Ballet cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Gió Xanh và Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, đưa khán giả bước vào thế giới kỳ ảo của vở ballet kinh điển “Kẹp hạt dẻ”.
Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc nghệ thuật Vyacheslav Gordeev, huyền thoại ballet Nga thế kỷ XX, các nghệ sĩ Russian State Ballet mang đến một đêm diễn chuẩn mực, với phần thể hiện ấn tượng của hai solist Ekaterina Makeeva (vai Marie) và Dmitry Kotermin (vai Hoàng tử).

Không gian sân khấu mở ra với những lớp cảnh trí lộng lẫy, khán giả bước vào thế giới Giáng sinh huyền ảo của cô bé Marie và chàng hoàng tử “Kẹp hạt dẻ”.

Âm nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã dẫn dắt cảm xúc, tạo nên sự thăng hoa trong nhịp điệu và vũ đạo của nghệ sĩ, khiến câu chuyện “Kẹp hạt dẻ” được kể bằng hình thể thật sống động.

Ở nhiều cao trào, khán phòng vang lên những tràng vỗ tay dài sau các màn trình diễn kỹ thuật, đặc biệt là những cú nhảy và các tiết mục “pas de deux” (múa đôi) đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng những động tác kỹ thuật và khả năng diễn xuất, biểu cảm và kể chuyện hình thể sống động.

Chia sẻ sau đêm diễn, một khán giả cho biết: Ballet Nga thực sự ấn tượng và khác biệt. Cách thức tổ chức chương trình cũng rất bài bản, mang đến trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Sự kết hợp giữa đoàn ballet đẳng cấp quốc tế và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến một đêm diễn thăng hoa, trọn vẹn cả về thị giác lẫn thính giác. Đêm diễn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của các tác phẩm kinh điển khi tiếp tục tìm thấy lớp khán giả mới.

Tiếp nối hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group đã đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật đỉnh cao như một cách bồi đắp bền bỉ những giá trị sống đẹp - chất - sang, góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa và nâng tầm gu thẩm mỹ cộng đồng.

Sự chung tay của các đơn vị đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm cho thấy nỗ lực nuôi dưỡng đời sống văn hóa đô thị bằng những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng.

Công bố danh sách 12 loại nông sản "bẩn nhất" năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm căng thẳng nhất cả nước, với tỷ lệ cạnh tranh cao và áp lực lớn đối với học sinh lẫn phụ huynh.
Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.
Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng
(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia, trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động.