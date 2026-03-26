Khán giả Hà Nội say mê thế giới kỳ ảo của “Kẹp hạt dẻ”

(Ngày Nay) - Khán đài kín chỗ, những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi cao trào trong đêm diễn “Kẹp hạt dẻ” tại Nhà hát Hồ Gươm cho thấy sức hấp dẫn của ballet kinh điển. Nghệ thuật hàn lâm đã tìm thấy lớp khán giả mới và đến gần hơn với công chúng Thủ đô cùng sự chung tay của đơn vị đồng hành như ROX Group và MSB.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc nghệ thuật Vyacheslav Gordeev, huyền thoại ballet Nga thế kỷ XX, các nghệ sĩ Russian State Ballet mang đến một đêm diễn chuẩn mực, với phần thể hiện ấn tượng của hai solist Ekaterina Makeeva (vai Marie) và Dmitry Kotermin (vai Hoàng tử).

Không gian sân khấu mở ra với những lớp cảnh trí lộng lẫy, khán giả bước vào thế giới Giáng sinh huyền ảo của cô bé Marie và chàng hoàng tử “Kẹp hạt dẻ”.

Âm nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã dẫn dắt cảm xúc, tạo nên sự thăng hoa trong nhịp điệu và vũ đạo của nghệ sĩ, khiến câu chuyện “Kẹp hạt dẻ” được kể bằng hình thể thật sống động.

Ở nhiều cao trào, khán phòng vang lên những tràng vỗ tay dài sau các màn trình diễn kỹ thuật, đặc biệt là những cú nhảy và các tiết mục “pas de deux” (múa đôi) đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng những động tác kỹ thuật và khả năng diễn xuất, biểu cảm và kể chuyện hình thể sống động.

Chia sẻ sau đêm diễn, một khán giả cho biết: Ballet Nga thực sự ấn tượng và khác biệt. Cách thức tổ chức chương trình cũng rất bài bản, mang đến trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Sự kết hợp giữa đoàn ballet đẳng cấp quốc tế và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến một đêm diễn thăng hoa, trọn vẹn cả về thị giác lẫn thính giác. Đêm diễn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của các tác phẩm kinh điển khi tiếp tục tìm thấy lớp khán giả mới.

Tiếp nối hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group đã đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật đỉnh cao như một cách bồi đắp bền bỉ những giá trị sống đẹp - chất - sang, góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa và nâng tầm gu thẩm mỹ cộng đồng.

Sự chung tay của các đơn vị đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm cho thấy nỗ lực nuôi dưỡng đời sống văn hóa đô thị bằng những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng.