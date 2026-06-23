Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient

Trong khuôn khổ chương trình, buổi diễu hành Việt phục qua các thời kỳ trước Tòa thị chính thành phố Lorient đã trở thành một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đặc biệt, hơn 30 bộ Việt phục xuất hiện trong chương trình được cung cấp bởi các thương hiệu Hoa Nghiêm, Đông Phong và Gấu Béo.

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 1
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 2

Diễu hành Việt phục – Kết nối lịch sử và bản sắc Việt

Thông qua hoạt động diễu hành, công chúng Pháp có cơ hội khám phá vẻ đẹp của các trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đến áo dài tấc, áo lục bình, nhật bình, và các hình thức trang phục truyền thống khác. Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt qua từng thời kỳ.

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 3

Nhiều người dân đã dừng lại theo dõi, chụp ảnh và tìm hiểu về ý nghĩa của các bộ trang phục. Hoạt động góp phần đưa hình ảnh Việt phục đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam trong một không gian giao lưu cởi mở và gần gũi.

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 4

Người trẻ góp phần lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Điểm đặc biệt của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các bạn trẻ người Việt và gốc Việt đang sinh sống tại nhiều quốc gia. Không chỉ đảm nhận vai trò trình diễn, các bạn còn tham gia công tác tổ chức và giới thiệu văn hóa tới khán giả địa phương.

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 5
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient ảnh 6

Thông qua Festival Vietnam 2026, thế hệ trẻ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Bằng sự sáng tạo, năng động và góc nhìn đa văn hóa, các bạn đang góp phần đưa những giá trị truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và hội nhập.

Bà Hoàng Thu Trang, chủ tịch Hiệp hội ART SPACE, trưởng ban tổ chức, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy Việt phục nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả Pháp. Thông qua Festival Vietnam, chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để công chúng quốc tế hiểu hơn về văn hoá Việt, đồng thời để các bạn trẻ tham gia trực tiếp vào hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của Việt Nam.”

Quỳnh Hoa
Việt phục Việt Nam - Pháp diễu hành

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
(Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
(Ngày Nay) -  Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.