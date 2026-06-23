Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient

(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, buổi diễu hành Việt phục qua các thời kỳ trước Tòa thị chính thành phố Lorient đã trở thành một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đặc biệt, hơn 30 bộ Việt phục xuất hiện trong chương trình được cung cấp bởi các thương hiệu Hoa Nghiêm, Đông Phong và Gấu Béo.

Diễu hành Việt phục – Kết nối lịch sử và bản sắc Việt

Thông qua hoạt động diễu hành, công chúng Pháp có cơ hội khám phá vẻ đẹp của các trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đến áo dài tấc, áo lục bình, nhật bình, và các hình thức trang phục truyền thống khác. Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt qua từng thời kỳ.

Nhiều người dân đã dừng lại theo dõi, chụp ảnh và tìm hiểu về ý nghĩa của các bộ trang phục. Hoạt động góp phần đưa hình ảnh Việt phục đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam trong một không gian giao lưu cởi mở và gần gũi.

Người trẻ góp phần lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Điểm đặc biệt của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các bạn trẻ người Việt và gốc Việt đang sinh sống tại nhiều quốc gia. Không chỉ đảm nhận vai trò trình diễn, các bạn còn tham gia công tác tổ chức và giới thiệu văn hóa tới khán giả địa phương.

Thông qua Festival Vietnam 2026, thế hệ trẻ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Bằng sự sáng tạo, năng động và góc nhìn đa văn hóa, các bạn đang góp phần đưa những giá trị truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và hội nhập.

Bà Hoàng Thu Trang, chủ tịch Hiệp hội ART SPACE, trưởng ban tổ chức, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy Việt phục nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả Pháp. Thông qua Festival Vietnam, chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để công chúng quốc tế hiểu hơn về văn hoá Việt, đồng thời để các bạn trẻ tham gia trực tiếp vào hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của Việt Nam.”