Lemon Studio ra mắt triển lãm “Họa Hồn Vóc Việt”: Tái hiện Việt phục qua góc nhìn họa sĩ trẻ

(Ngày Nay) - Vào ngày 18/3, triển lãm tranh “Họa Hồn Vóc Việt” chính thức khai mạc tại Lemon Studio, quy tụ 9 họa sĩ trẻ từ Bắc vào Nam. Lấy cảm hứng từ Việt phục, triển lãm giới thiệu các tác phẩm đa dạng về phong cách và chất liệu, mang đến góc nhìn mới về trang phục truyền thống trong mỹ thuật đương đại.

Triển lãm nghệ thuật “Họa Hồn Vóc Việt” đang diễn ra tại Lemon Studio (số 13 ngõ 58 Từ Hoa, quận Tây Hồ, Hà Nội) từ ngày 18/3 đến hết ngày 22/3, giới thiệu các tác phẩm lấy cảm hứng từ Việt phục qua góc nhìn của các họa sĩ trẻ.

Triển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Thông qua đa dạng chất liệu và phong cách thể hiện, các tác phẩm mang đến những cách tiếp cận khác nhau đối với trang phục truyền thống Việt Nam.

Theo họa sĩ Nguyễn Minh Thư (Nate) - chủ Lemon Studio, ý tưởng tổ chức triển lãm xuất phát từ sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với văn hóa truyền thống, đặc biệt là Việt phục, trong khoảng 5 - 6 năm trở lại đây. Sự phát triển của các cộng đồng yêu thích cổ phục cùng những hoạt động như nghiên cứu, chia sẻ tư liệu hay diễu hành đã góp phần đưa Việt phục đến gần hơn với công chúng.

Từ góc độ sáng tác, Thư cho rằng hội họa là một cách tiếp cận hiệu quả để lan tỏa giá trị của Việt phục. “Ngoài việc trực tiếp mặc trang phục, việc thể hiện qua tranh vẽ cũng là một cách quảng bá. Có những tư liệu ảnh chỉ tồn tại dưới dạng đen trắng, nhưng qua hội họa, chúng có thể trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn”, Thư chia sẻ.

Trong quá trình lựa chọn nghệ sĩ, Lemon Studio ưu tiên những gương mặt đã có sự quan tâm nhất định đến yếu tố truyền thống, đồng thời sở hữu phong cách sáng tác riêng. Một số tác phẩm tại triển lãm sử dụng các chất liệu mang tính truyền thống như giấy dó, hoặc khai thác các họa tiết, hoa văn cổ trong trang phục và kiến trúc Việt Nam, nhưng được thể hiện theo những cách tiếp cận mới.

Lemon Studio là không gian nghệ thuật độc lập tập trung vào tranh minh họa và truyện tranh đương đại, hướng tới việc kết nối và thúc đẩy hoạt động sáng tác của các họa sĩ trẻ ngoài môi trường trực tuyến. Trước đó, studio đã ra mắt với triển lãm “When life gives you lemon” vào đầu tháng 3/2026. Tiếp nối hoạt động này, “Họa Hồn Vóc Việt” hứa hẹn sẽ tiếp tục góp phần định hình Lemon Studio như một điểm hẹn mới cho các thực hành mỹ thuật trẻ tại Hà Nội.

